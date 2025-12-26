J.J. Redick (Lakers) : « Nous sommes une équipe de basket-ball lamentable »

Malgré le retour de Luka Doncic, les Los Angeles Lakers se sont largement inclinés lors du Christmas Day face aux Houston Rockets. Une troisième défaite consécutive qui ne passe pas auprès de J.J. Redick. Le coach des Angelinos a sorti le lance-flamme en conférence de presse.

Les trois derniers matchs des Los Angeles Lakers sont des bouillies de basket-ball. Une défaite de 15 points face aux Los Angeles Clippers, de 24 contre les Rockets quelques jours plus tard et de 23, hier, face aux Houston Rockets. La défense est partie en vacances tandis que l’attaque, sans Luka Doncic (revenu pour le match de Noël), a largement perdu en fluidité.

Une situation qui agace, au bas mot, J.J. Redick. Le coach des Los Angeles Lakers s’est complètement lâché en conférence de presse hier soir :

« On est une équipe de basket lamentable, et ce soir on a été une équipe de basket lamentable. Ça a commencé dès le début du match. On est pas assez motivés pour faire les choses nécessaires. On est pas assez motivés pour être des professionnels. C’est une question de faire des choix et trop souvent on a des gars qui ne veulent pas en faire. Ce sont souvent les mêmes. Samedi, à l’entraînement, j’ai prévenu les gars que ça allait être gênant. La réunion va être gênante. Je ne vais pas faire 53 matchs comme ça. »

JJ Redick: « We’re a terrible basketball team and tonight we were a terrible basketball team…we don’t care enough to be a professional…we don’t have it right now. Saturday’s practice I told the guys it’s gonna be uncomfortable. The meeting is gonna be uncomfortable. I’m not… pic.twitter.com/gxu42EhO0N

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) December 26, 2025

L’ancien sniper estime que son équipe est encore très loin de ses ambitions. Très loin de pouvoir prétendre à une bague de champions :

« Les gars diront qu’ils veulent gagner. Pour moi, le facteur essentiel, c’est : ‘Est-ce que je suis vraiment assez motivé pour faire ce que je suis censé faire et à le faire de manière constante ?’ Et c’est vraiment ce qui caractérise les habitudes des champions. Et c’est ce qui nous manque actuellement. »

JJ Redick went scorched earth on the Lakers postgame. pic.twitter.com/ZLuOKyqMBQ

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) December 26, 2025

Deux déclarations qui ont sans doute fait couler quelques litres de sueur dans la nuque de joueurs se sentant concernés. Avant cette mauvaise série, les Lakers n’avaient jamais perdu deux matchs de suite cette saison et flirtaient avec le podium de la Conférence Ouest. Désormais, ils ne sont plus qu’à un demi-match de la sixième place et se doivent de réagir.

Rendez-vous ce dimanche face aux Sacramento Kings. Peut-être la meilleure équipe pour retrouver de la confiance…

Source texte : Arash Markazi