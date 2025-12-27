Retour au basket pour toutes les équipes qui ont passé le 24 et le 25 décembre au chaud. Si quelques équipes ont paru rouler sur le terrain après deux jours d’orgie culinaire, d’autres ont pris les rennes par les bois. Notamment les Clippers. Allez, on fait le point dans le résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit

Hawks – Heat : 111-126 (stats)

: 111-126 (stats) Magic – Hornets : 105-120 (stats)

: 105-120 (stats) Wizards – Raptors : 138-117 (stats)

– Raptors : 138-117 (stats) Pacers – Celtics : 122-140 (stats)

: 122-140 (stats) Bulls – Sixers : 109-102 (stats)

– Sixers : 109-102 (stats) Grizzlies – Bucks : 125-104 (stats)

– Bucks : 125-104 (stats) Pelicans – Suns : 108-115 (stats)

: 108-115 (stats) Jazz – Pistons : 129-131 (stats)

: 129-131 (stats) Blazers – Clippers : 103-119 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Hawks n’y arrivent toujours pas, 5e défaite d’affilée, cette fois à Miami. Pourtant, Jalen Johnson frôle le triple-double et Trae Young colle 30 points, mais défensivement… cette équipe semble perdue.

Le Magic se prend une raclée de Noël à la maison face aux Hornets, et nos tricolores ont été bons : Tidjane Salaün colle 14 points et 9 rebonds, Moussa Diabate termine à 10 points et 12 rebonds !

Les Raptors n’y arrivent plus, nouvelle correction reçue à Washington…

Indiana se fait corriger à la maison par les Celtics, la logique est respectée.

Chicago retrouve le droit chemin, en s’offrant un joli succès contre les Sixers à domicile. Le début d’une nouvelle série de victoires ?

Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks font du sur place. Les Grizzlies n’ont pas spécialement forcé leur talent.

Les Suns continuent leur chemin, et s’imposent contre les Pelicans dans le Bayou.

Keyonte George régale (31 points, 8 passes, 7 rebonds) et le Jazz coiffe les Pistons au poteau grâce à un floater décisif de… Keyonte George.

3e succès de suite pour les Clippers, grâce à un excellent Brook Lopez : 31 points à 9/14 à 3-points !

Le highlight de la nuit

KEYONTE GEORGE CALLED GAME.

TOUGH.pic.twitter.com/YxYmCnlmcZ

Les classements NBA :

JUSTE ICI !