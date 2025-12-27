Le 27 déc. 2025 à 08:21 par Nicolas Vrignaud

Comme beaucoup d’autres joueurs, pas mal de Français ont fait leur retour cette nuit sur les parquets après deux jours de pause. Comment ça s’est passé ? Pour Tidjane Salaün, Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr et Moussa Diabaté, difficile de ne pas répondre « très bien ».

Les résultats de la nuit

Hawks – Heat : 111-126 (stats)

: 111-126 (stats) Magic – Hornets : 105-120 (stats)

: 105-120 (stats) Wizards – Raptors : 138-117 (stats)

– Raptors : 138-117 (stats) Pacers – Celtics : 122-140 (stats)

: 122-140 (stats) Bulls – Sixers : 109-102 (stats)

– Sixers : 109-102 (stats) Grizzlies – Bucks : 125-104 (stats)

– Bucks : 125-104 (stats) Pelicans – Suns : 108-115 (stats)

: 108-115 (stats) Jazz – Pistons : 129-131 (stats)

: 129-131 (stats) Blazers – Clippers : 103-119 (stats)

Bilal Coulibaly

He’s BACK ! Grosse soirée pour Bilal Coulibaly, qui rassure face aux Raptors avec 21 points, 8 rebonds, 1 passe, 3 interceptions et 1 contre à 8/14 au tir en 26 minutes. Voilà, ça c’est ce qu’on veut !

🇫🇷 Bilal Coulibaly signe son meilleur match depuis février 2025, face aux Raptors !

🔸21 POINTS

🔸8 rebonds

🔸1 passe, 3 steals, 1 contre

🔸8/14 au tir

Ça fait PLAI-SIR ! 🥰pic.twitter.com/qG4D9k5LWG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 27, 2025

Alexandre Sarr

Solide soirée aussi pour Alexandre Sarr, qui signe 15 points, 3 rebonds, 2 passes à 7/9 au tir en 24 minutes. On se régale !

Tidjane Salaün

14 points, 9 rebonds, 1 passe, 1 contre à 6/7 au tir dont 2/3 du parking en 22 minutes. Superbe soirée pour Tidjane, qui fait son trou dans la rotation des Hornets avec succès. Confiance, envie, sourire : la clé, et ça nous fait plaisir de le voir comme ça !

🇫🇷 Tidjane Salaün au top face au Magic :

🔹14 points (6/7 au tir, 2/3 du parking)

🔹9 rebonds

🔹1 passe, 1 contre

🔹22 minutes

Superbe match du tricolore, qui continue d’avoir de l’impact dans la rotation des Hornets ! 🔥👏pic.twitter.com/X9w16afLyi

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) December 27, 2025

Moussa Diabaté

Pour Moussa aussi, soirée réussie contre le Magic. Double-double en tant que titulaire, 10 points, 12 rebonds, 3 passes, 1 contre à 3/4 au tir.

Noah Penda

Soirée très discrète pour Noah Penda, avec 11 minutes de jeu pour 1 rebond, 1 passe et 1 interception contre les Hornets.

Zaccharie Risacher

Nouvelle soirée compliquée pour Zaccharie et les Hawks… le tricolore inscrit 5 points, 2 contres à 2/4 au tir en 20 minutes.

Nicolas Batum

30 minutes, 3 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre pour Nicolas Batum, qui, contrairement à ce que Twitter voudrait, est toujours un homme fort et important de la rotation des Clippers.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko

Match difficile pour les Blazers contre les Clippers, les deux tricolores de Portland n’y échappent pas : 1 point, 2 passes, 1 interception pour Sidy, 5 points à 2/2 au tir pour Rayan.

