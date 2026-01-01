Victor Wembanyama s’est légèrement blessé au cours de sa très belle performance face aux New York Knicks. Une hyperextension au genou qui semble ne pas être trop grave puisque le Français espère revenir « dès le prochain match ».

Beaucoup de peur, relativement peu de mal. Pendant un moment, les fans des San Antonio Spurs ont bien cru que l’année 2025 de Victor Wembanyama allait se terminer par un petit cauchemar. Sur une mauvaise réception, l’intérieur français s’est fait une hyperextension du genou et a quitté ses coéquipiers.

Après la rencontre, l’Alien a rassuré tout le monde en évoquant une très légère blessure :

« Je me sens bien, juste un peu endolori.. J’étais proche de revenir dans le match mais ils ont dû me retenir… J’espère être de retour pour le prochain match. »

Victor Wembanyama a déjà manqué 12 matchs cette saison suite à son élongation au mollet. Il n’a, par conséquent, plus le droit de manquer plus de cinq rencontres s’il souhaite recevoir des distinctions personnelles à la fin de la régulière. Maxime Aubin, journaliste pour l’Équipe, lui a demandé ce qu’il pensait de cette règle mise en place il y a trois ans :

« Je n’ai rien contre cette règle. Et oui, bien sûr, j’y pense, même si ce n’est pas ma première pensée. Mais je sais aussi que le staff médical des Spurs fera son travail quoi qu’il arrive. C’est ce qu’on attend d’eux, et ils sont très objectifs. »

Difficile de savoir si l’intérieur des San Antonio Spurs sera sur le terrain ce vendredi face aux Indiana Pacers, mais ce qui est certain, c’est que la perspective de manquer, encore une fois, le trophée de Défenseur de l’Année ne rentrera pas dans la réflexion.

