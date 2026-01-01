Très belle nuit de NBA pour les joueurs français et parmi eux, Alexandre Sarr s’est distingué en étant très clutch. Auteur d’une belle performance face aux Milwaukee Bucks, le pivot a contré Giannis Antetokounmpo au meilleur des moments.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Warriors : 125-132 (stats)

: 125-132 (stats) Hawks – Wolves : 126-102 (stats)

– Wolves : 126-102 (stats) Pacers – Magic : 110-112 (stats)

: 110-112 (stats) Cavaliers – Suns : 129-113 (stats)

– Suns : 129-113 (stats) Bulls – Pelicans : 134-118 (stats)

– Pelicans : 134-118 (stats) Spurs – Knicks : 134-132 (stats)

– Knicks : 134-132 (stats) Raptors – Nuggets : 103-106 (stats)

: 103-106 (stats) Bucks – Wizards : 113-114 (stats)

: 113-114 (stats) Thunder – Blazers : 124-95 (stats)

Moussa Diabaté

L’intérieur des Hornets n’a pas réussi à briller face à la raquette des Warriors. Aucun point marqué (à 0/3 au tir), rare, mais il a réussi à impacter d’autres secteurs du jeu avec ses 8 rebonds, 3 passes décisives, son interception et son contre.

Tidjane Salaün

Quand ça ne rentre pas à 3-points, il faut trouver d’autres solutions. Un constat compris seulement il y a peu par Tidjane Salaün. Cette nuit, en 17 minutes, l’ailier a compilé 6 points, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 interception à 3/5 au tir et 0/2 de loin.

Zaccharie Risacher

Ce n’est pas ce match qui va calmer toutes les rumeurs de transfert autour du premier choix de la Draft 2024. Face aux Wolves, Zacch’ a marqué 9 points, capté 4 rebonds et distribué 1 passe décisive, le tout à 4/10 au tir, 1/5 de loin et 0/2 aux lancers.

Jalen Johnson 🤝 Zaccharie Risacher

What a beautiful fullcourt dime!

Tap to watch:

— NBA (@NBA) December 31, 2025

Rudy Gobert

L’intérieur des Timberwolves est toujours aussi dominant dans la bataille sous le cercle, mais marque un petit peu moins de paniers depuis quelques matchs. Cette nuit face aux Hawks, il a compilé 6 points, 11 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception à 3/6 au tir.

Joan Beringer

8 minutes sur le parquet pour 2 rebonds et 1 contre.

Noah Penda

L’ailier du Magic n’a joué « que » 9 minutes. Il n’a marqué « que » 4 points (à 2/3 au tir), réussi « qu’une » interception et pourtant, il a marqué la rencontre avec un geste exceptionnel !

C’est pas parce que c’est le Nouvel An qu’il faut faire danser les défenseurs comme ça @noap3nda 😭😭😭 pic.twitter.com/pR5Kjax7wf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 1, 2026

Victor Wembanyama

Performance exceptionnelle de l’intérieur des Spurs, mais une fin en eau de boudin. 31 points, 13 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre à 10/12 au tir, 2/2 de loin et 9/10 aux lancers en 23 minutes avant de (légèrement) se blesser. Une hyperextension du genou qui ne devrait pas le tenir trop longtemps loin des terrains.

WEMBY. IS. UNREAL. https://t.co/hR215e2CeZ pic.twitter.com/cCGwv6oxy0

— NBA (@NBA) January 1, 2026

Mohamed Diawara

Nouvelle titularisation pour le rookie des New York Knicks, mais il n’a pas gardé longtemps la confiance de son coach. L’ailier n’a joué « que » 6 minutes et était pourtant performant jusque-là avec ses 6 points à 2/5 au tir (de loin), son rebond et sa passe décisive.

Guerschon Yabusele

Neuf minutes pour le Dancing Bear en sortie de banc, auteur de 2 points, 2 rebonds et 1 passe décisive à 1/1 au tir.

Alexandre Sarr

Belle performance du pivot des Washington Wizards. Contre l’une des meilleures raquettes de la planète, il a compilé 20 points, 11 rebonds 4 contres et 2 passes décisives à 7/15 au tir, 1/2 de loin et 5/6 aux lancers. Surtout, son block sur Giannis Antetokounmpo à moins de 15 secondes de la fin a offert le tir de la gagne à son coéquipier, C.J. McCollum.

Alex Sarr a été décisif dans la victoire des Wizards face aux Bucks ! 🙌

Le Français a compilé 20 points, 11 rebonds et 4 contres 🔥

Surtout, c’est lui qui block Giannis sur la dernière action du match avant le game-winner de C.J McCollum !

pic.twitter.com/ENEW0BbPT2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 1, 2026

Bilal Coulibaly

Performance plus maladroite, bien que complète de son coéquipier. L’ailier a mis beaucoup d’énergie et a réussi 10 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions à 2/8 au tir, 1/4 de loin et 5/8 aux lancers.

Sidy Cissoko

Le meneur de jeu des Portland Trail Blazers était de retour dans le 5 majeur et a sûrement été le meilleur joueur de son équipe, cette nuit, face au Thunder. 19 points, 2 passes décisives, 1 rebond et 1 contre à 7/10 au tir et 5/7 de loin.

Sidy Cissoko with his 5th triple of the night off the friendly bounce.

Yang Hansen with the screen to hold the defender long enough#RipCity pic.twitter.com/9O1n93le33

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) January 1, 2026

Rayan Rupert

L’ailier a passé 12 minutes sur les parquets pour 2 points, 4 rebonds et 1 passe décisive à 1/6 au tir et 0/1 de loin.

