Résumé NBA de la nuit : un Nouvel An plein de game winners !

Le 01 janv. 2026 à 09:27 par Robin Wolff

Cette dernière nuit NBA de l’année 2025 a été pleine de suspense et d’émotions. Entre Paolo Banchero, C.J. McCollum et (presque) Brandon Ingram, les game winners se sont enchaînés et laissent présager d’un 2026 excitant.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Warriors : 125-132 (stats)

: 125-132 (stats) Hawks – Wolves : 126-102 (stats)

– Wolves : 126-102 (stats) Pacers – Magic : 110-112 (stats)

: 110-112 (stats) Cavaliers – Suns : 129-113 (stats)

– Suns : 129-113 (stats) Bulls – Pelicans : 134-118 (stats)

– Pelicans : 134-118 (stats) Spurs – Knicks : 134-132 (stats)

– Knicks : 134-132 (stats) Raptors – Nuggets : 103-106 (stats)

: 103-106 (stats) Bucks – Wizards : 113-114 (stats)

: 113-114 (stats) Thunder – Blazers : 124-95 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Stephen Curry est encore en forme à l’orée de 2026. Le Chef a porté ses Warriors vers la victoire avec… 26 points, comme c’est cohérent…

Les Hawks se sont baladés face aux Wolves grâce, notamment, à un très gros Jalen Johnson auteur de 34 points, 10 rebonds et 6 passes décisives.

Paolo Banchero s’est rattrapé. Après son tir pour la gagne manqué face aux Raptors lundi soir, il a, cette fois réussi un game winner dans l’Indiana. Avec 29 points et 10 rebonds, c’est de la belle performance.

34 points, 10 rebonds et 7 passes décisives pour Donovan Mitchell. Il fallait au moins ça pour mettre un stop à la belle série de victoires des Phoenix Suns.

Pas de Josh Giddey, pas de Coby White, pas de problème pour les Chicago Bulls face aux New Orleans Pelicans. Une belle victoire collective avec 8 joueurs à + de 12 points.

Victor Wembanyama a été énorme face aux Knicks, puis s’est blessé. Mais les Spurs ont quand même réussi à s’imposer grâce au record de franchise de Julian Champagnie. 36 points marqués par l’arrière à 11/17 À 3-POINTS !

Il manque 4 titulaires aux Nuggets et pourtant ils s’imposent encore, à, l’extérieur, contre une des meilleures équipes de la Conférence Est. Pourtant Brandon Ingram est passé à quelques millièmes d’emmener le match en prolongation sur un tir incroyable.

Les Wizards s’en sont sortis face aux Bucks grâce à une séquence exceptionnelle de fin de match. Un contre décisif d’Alexandre Sarr sur Giannis Antetokounmpo avant le game winner de C.J. McCollum.

Le Thunder a roulé sur les Blazers. Shai Gilgeous-Alexander a marqué 30 points en 29 minutes. Une fin d’année à l’image de cette dernière pour OKC.

Le(s) highlight(s) de la nuit :

Belle réponse de Paolo Banchero après sa dernière action ratée face aux Raptors.

Game-winner ce soir dans l’Indiana ❄️ pic.twitter.com/oURUHJEB6e

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2025

Alex Sarr a été décisif dans la victoire des Wizards face aux Bucks ! 🙌

Le Français a compilé 20 points, 11 rebonds et 4 contres 🔥

Surtout, c’est lui qui block Giannis sur la dernière action du match avant le game-winner de C.J McCollum !

pic.twitter.com/ENEW0BbPT2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 1, 2026

Brandon Ingram est passé à rien d’envoyer le match en prolongations sur un tir EXCEPTIONNEL ! 😅 pic.twitter.com/e3vKG0vX5h

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 1, 2026

Les classements NBA :

