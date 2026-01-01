Programme NBA : Cade Cunningham accueille Miami (1h)

2025 est dans le rétro, bienvenue en 2026 ! Notre ligue préférée ne prend aucun temps de pause et après un réveillon haut en couleurs, la NBA enchaîne cette nuit avec cinq affiches au programme.

Le programme de la nuit

0h : Nets – Rockets

1h : Pistons – Heat

2h30 : Mavericks – Sixers

4h : Kings – Celtics

4h30 : Clippers – Jazz

L’affiche à ne pas rater : Pistons – Heat (1h)

Les Pistons ont terminé l’année civile 2025 en pétard, en étant leaders de la conférence Est (25-8). Nul doute que Motor City voudra embrayer en 2026 de la même manière et ça commence ce soir avec la réception du Heat.

Les Floridiens eux, sont sur trois succès de rang, dont le dernier face aux Nuggets malgré la blessure de Nikola Jokic. L’Est n’est pas du niveau de l’Ouest mais il commence a y avoir embouteillage entre les places 4 (Raptors, 20-15) et 8 (Cavaliers, 19-16). Enchaîner les victoires permettrait à Miami de se rapprocher doucement du podium.

Tip-Off à 1h !

2026 TIPS OFF WITH 5 GAMES 🏀

▪️ Maxey, PHI face Flagg, DAL

▪️ HOU (3 straight Ws) faces BKN

▪️ DET (#1 in East) hosts MIA

▪️ BOS (#3 in East) meets SAC

▪️ LAC (5 straight wins) hosts UTA

📺 NBA TV, NBA League Pass

➡️ https://t.co/sihcMEGYqz pic.twitter.com/24I2GjzbUa

— NBA (@NBA) January 1, 2026

Mais aussi…

Kevin Durant retrouve les Nets

Duel d’intérieurs entre Jalen Duren et Bam Adebayo

VJ Edgecombe affronte Cooper Flagg

Les Celtics veulent enchaîner à Sacramento

Les Clippers foncent à toute patate vers une sixième victoire consécutive ?

Les français en lice

Nolan Traoré affronte les Rockets

Maxime Raynaud défie Jaylen Brown

Nicolas Batum reçoit le Jazz

