Victor Wembanyama a connu un Nouvel An contrasté face aux Knicks. Le joyau français a été exceptionnel pendant trois quart-temps avant de quitter la match au début du quatrième suite à une légère hyperextension du genou.

Malgré la thrombose veineuse et l’élongation au mollet, Victor Wembanyama a marqué 2025. Face aux Knicks, pour le dernier match de l’année calendaire, le pivot de San Antonio a voulu clôturer ce chapitre de sa vie avec une performance majuscule.

Pendant trois quarts-temps, l’Alien a dominé de la tête et des épaules tous les gratte-ciel new-yorkais. En 23 minutes, il a compilé 31 points, 13 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre à 10/12 au tir, 2/2 de loin et 9/10 aux lancers-francs.

Mais au tout début de la dernière reprise, sur une mauvaise réception, Wemby s’est fait une légère hyperextension du genou et a quitté ses coéquipiers.

Wemby a quitté le match en début de 4e QT face aux Knicks, mais sa réaction est rassurante :

Les Spurs ont tout de même trouvé un moyen de remporter le match (134-132). Julian Champagnie a été absolument exceptionnel avec 36 points à 11/17 derrière l’arc ; record historique de la franchise battu.

Victor Wembanyama espère être de retour dès le prochain match face aux Pacers, ce vendredi, mais cette décision reste dans les mains du staff médical…