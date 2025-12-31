Programme NBA : 4 matchs à heure française pour terminer l’année 2025 !
Le 31 déc. 2025 à 16:49 par Nicolas Vrignaud
Neuf rencontres au programme de la dernière soirée de 2025, avec pas moins de quatre rencontres à heure française ! Pour ceux qui suivront la NBA au fil de la nuit, rendez-vous sera évidemment donné à 1h, avec un Spurs – Knicks au sommet !
Le programme de ce soir :
- 19h : Hornets – Warriors
- 21h : Hawks – Wolves
- 21h : Pacers – Magic
- 21h30 : Cavaliers – Suns
- 1h : Bulls – Pelicans
- 1h : Spurs – Knicks
- 1h30 : Raptors – Nuggets
- 2h : Bucks – Wizards
- 2h : Thunder – Blazers
L’affiche à ne pas manquer : Spurs – Knicks (1h)
Le choc, le remake de la finale de NBA Cup ! Les Knicks sont à San Antonio, et les Spurs veulent eux terminer l’année sur une bonne note après avoir perdu deux rencontres de suite à la maison. Le goût de revanche en plus, pas d’absents de marque… que vous d’autre si ce n’est que ça sent la belle petite régalade ? En plus, beaucoup d’entre vous devraient encore être debouts à cette heure de la nuit, en train de fêter l’arrivée de la nouvelle année.
Mais aussi…
- Les Warriors aimeraient bien gagner un match, et face aux Hornets, se chier dessus est interdit.
- Atlanta est à la maison, Atlanta doit défendre pour gagner, ça paraît simple mais…
- Après avoir battu les Spurs, les Cavaliers reçoivent les Suns dans l’Ohio. Attention, ça pue le match traquenard.
- Le Magic doit gagner face aux Pacers, enfin c’est ce que la logique nous dicte.
- Les Bulls accueillent les Pelicans à la maison, le show Derik Queen est dans l’Illinois.
- Sans Nikola Jokic, les Nuggets doivent limiter la casse au maximum… mais ce ne sera pas tâche facile chez les Raptors.
- Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly sont chez Giannis Antetokounmpo, ça c’est du challenge !
- Le Thunder doit écraser les Blazers, une défaite ferait bien tâche !