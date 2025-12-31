Programme NBA : 4 matchs à heure française pour terminer l’année 2025 !

Neuf rencontres au programme de la dernière soirée de 2025, avec pas moins de quatre rencontres à heure française ! Pour ceux qui suivront la NBA au fil de la nuit, rendez-vous sera évidemment donné à 1h, avec un Spurs – Knicks au sommet !

Le programme de ce soir :

19h : Hornets – Warriors

21h : Hawks – Wolves

21h : Pacers – Magic

21h30 : Cavaliers – Suns

1h : Bulls – Pelicans

1h : Spurs – Knicks

1h30 : Raptors – Nuggets

2h : Bucks – Wizards

2h : Thunder – Blazers

L’affiche à ne pas manquer : Spurs – Knicks (1h)

Le choc, le remake de la finale de NBA Cup ! Les Knicks sont à San Antonio, et les Spurs veulent eux terminer l’année sur une bonne note après avoir perdu deux rencontres de suite à la maison. Le goût de revanche en plus, pas d’absents de marque… que vous d’autre si ce n’est que ça sent la belle petite régalade ? En plus, beaucoup d’entre vous devraient encore être debouts à cette heure de la nuit, en train de fêter l’arrivée de la nouvelle année.

Mais aussi…