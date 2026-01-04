Résumé de la nuit en NBA : 2/2 pour les Sixers face aux Knicks

Huit rencontres en NBA cette nuit, Les Sixers enchaînent un troisième succès de rang, les Blazers viennent à bout des Spurs ou encore Jaylen Brown qui se régale face aux Clippers, c’est votre résumé de la nuit !

Les résultats de la nuit

Heat – Wolves : 115-125 (stats)

: 115-125 (stats) Knicks – Sixers : 119-130 (stats)

: 119-130 (stats) Raptors – Hawks : 134-117 (stats)

– Hawks : 134-117 (stats) Bulls – Hornets : 99-112 (stats)

: 99-112 (stats) Spurs – Blazers : 103-105 (stats)

: 103-105 (stats) Mavericks – Rockets : 110-104 (stats)

– Rockets : 110-104 (stats) Warriors – Jazz : 123-114 (stats)

– Jazz : 123-114 (stats) Clippers – Celtics : 115-146 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Grâce à Anthony Edwards (33 points) et Naz Reid en sortie banc (29 points) les Wolves repartent de South Beach avec la victoire.

Emmenés par un grand Tyrese Maxey (36 points et 8 passes), les Sixers l’emportent face aux Knicks. VJ Edgecombe (26 points), Joël Embiid (26-10) et Paul George (15 points) se joignent à la fête.

Les Raptors s’imposent à Jurassic Park dans le sillage d’un duo Brandon Ingram – RJ Barrett (58 points). En face, le tandem Jalen Johnson – Nickeil Alexander-Walker (61 points) n’aura pas suffit.

Après un gros run en sortie de vestiaires (32-17), les Hornets font la différence à Chicago. Miles Bridges termine à 26 points et 14 rebonds et en face Nikola Vucevic etait bien seul (28 points, 7 rebonds et 8 passes).

Provés de Victor Wembanyama, les Spurs s’inclinent à la maison face aux Blazers. Deni Avdija termine à 29 points, 11 rebonds et 10 passes et Donovan Clingan le suit avec un 24 points, 12 rebonds.

Anthony Davis (26 points, 12 rebonds et 5 contres) remporte son duel face à Kevin Durant (34 points, 5 rebonds, 7 passes et 3 contres) dans la victoire des Mavericks face aux Rockets.

Malgré l’exclusion prématurée de Draymond Green en première période, les Warriors s’imposent à la maison face au Jazz d’un Lauri Markkanen en forme (35 points à 55% au tir).

Jaylen Brown a détruit la défense des Clippers (50 points à 69% au tir). Les Celtics repartent de Venice Beach avec la victoire 146-115.

Le highlight de la nuit :

JAYLEN BROWN DROPPED 50 TONIGHT 🤯

50 PTS (ties career-high)

18-26 FGM

He joins Jayson Tatum (5x) and Larry Bird (4x) as the only players in Celtics franchise history with multiple 50+ PT games! pic.twitter.com/GhA06b2WfT

— NBA (@NBA) January 4, 2026

Les classements NBA :

