La nuit des français en NBA : Rudy Gobert en double-double dans la victoire des Wolves

Le 04 janv. 2026 à 07:48 par Hisham Grégoire

rudy gobert 3/11/25
Source image : NBA League Pass

Petite nuit pour nos français en NBA. Zaccharie Risacher n’y arrive pas, Guerschon Yabusele toujours aussi peu impliqué par son coach, seul Rudy Gobert sort du lot dans le cortège tricolore de la soirée.

Les résultats de la nuit

  • Heat – Wolves : 115-125 (stats)
  • Knicks – Sixers : 119-130 (stats)
  • Raptors – Hawks : 134-117 (stats)
  • Bulls – Hornets : 99-112 (stats)
  • Spurs – Blazers : 103-105 (stats)
  • Mavericks – Rockets : 110-104 (stats)
  • Warriors – Jazz : 123-114 (stats)
  • Clippers – Celtics : 115-146 (stats)

Zaccharie Risacher

Nouvelle soirée compliquée pour Zacch… 8 points et 7 rebonds à 3/11 au tir dont 0/3 de loin…

Rudy Gobert

Gobzilla nous a fait du Gobzilla, 13 points, 12 rebonds et la win, classique.

Nicolas Batum

6 points à 1/4 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 16 minutes pour notre Batman national.

Guerschon Yabusele

3 petites minutes pour Guerschon…

Rayan Rupert et Sidy Cissoko

7 points et 6 rebonds en 22 minutes pour Sidy Cissoko et 5 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 14 minutes pour Rayan Rupert.

Le programme de ce soir :

  • 20h : Cavaliers – Pistons
  • 21h : Magic  (Noah Penda) – Pacers
  • 21h30 : Nets (Nolan Traoré) – Nuggets
  • 0h : Heat – Pelicans
  • 0h : Wizards (Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly) – Wolves (Rudy Gobert et Joan Beringer)
  • 2h : Suns – Thunder (Ousmane Dieng)
  • 3h : Kings (Maxime Raynaud) – Bucks
  • 3h30 : Lakers – Grizzlies
