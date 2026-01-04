TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Kevin Durant se chauffe avec Bruce Brown

Non content d’avoir aidé ses Rockets à vaincre les Nuggets, Kevin Durant a également fait péter les décibels pendant ce match. En effet, KD s’est bien chauffé avec Bruce Brown pendant le match, ce dernier n’hésitant pas à bousculer le MVP des Finales 2017 et 2018. Mais au final, ce sont les Texans qui ont le dernier mot, et ça, KD l’a bien compris et n’a pas hésité à le rappeler à tous.

Kevin Durant à propos de l’échange musclé avec Bruce Brown :

« Ça fait partie du jeu. Certaines personnes peuvent parler et assumer ensuite, d’autres non. »

Allez hop, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ah, et il a aussi célébré l’éjection de David Adelman, parce qu’après tout pourquoi pas ?

Candidat # 2 : Anthony Edwards n’a pas votre temps

Le temps d’Anthony Edwards est visiblement précieux. L’arrière des Wolves a une famille à nourrir et compte bien s’en occuper le plus vite possible. C’est pour ça qu’à chaque fin de match serrée, dès qu’il a le ballon entre ses mains, il cherche à repartir le plus vite possible à la maison, c’est en tout cas ce qu’il a déclaré après avoir terrassé le Thunder, pourtant pas évident à vaincre cette saison.

Anthony Edwards:

« Je reçois beaucoup de critiques négatives car je ne cherche jamais l’égalisation. J’ai entendu Gilbert Arenas il n’y a pas longtemps, dire qu’il essayait toujours de rentrer à la maison. Je cherche toujours à gagner. » – Anthony Edwards

Clair comme de l’eau de roche.

Candidat # 3 : Bam Adebayo se fait terminer par Walt Frazier

Voilà un air-ball qui a permis à Walt Frazier de sacrément vanner Bam Adebayo. Le pivot du Heat a envoyé un sous-marin à 3 points, et l’ancienne légende des Knicks n’a pas manqué de vanner ce loupé.

“Maybe his girlfriend can help him with his shooting.”

— Walt Frazier after Bam Adebayo’s airball 💀

« Peut-être que sa copine peut l’aider avec son shoot » – Walt Frazier

En effet, Bam Adebayo est en couple avec la joueuse des Las Vegas Aces, A’Ja Wilson, réputée comme étant la meilleure joueuse du moment en WNBA et pouvant légitimement prétendre au statut de GOAT de cette ligue une fois que sa carrière sera terminée. 3 fois championne WNBA, 2 fois MVP des Finales, 4 fois MVP de la saison, 3 fois DPOY, 7 fois All-Star, 2 fois meilleure marqueuse, 5 fois meilleure contreuse. On arrête ou on continue ?

Candidat # 4 : Dillon Brooks, égal à lui-même

Dillon Brooks a décidé de finir l’année en faisant parler de lui. L’arrière des Suns a encore une fois coché en rouge sang la case du calendrier ou il devait affronter LeBron James. L’ancien des Rockets et des Grizzlies en fait visiblement une affaire personnelle avec LBJ. Il a notamment commencé en le toisant durant une grande partie de l’échauffement, tel un individu énervé que sa commande numéro 12 arrive après la commande numéro 13.

Le Canadien se fait également un plaisir d’aller taper des high-five à ses adversaires lorsqu’ils sont aux lancers. LeBron bien évidemment, mais aussi Luka Doncic par exemple.

Non content de donner du fil à retordre aux Pourpre et Or, il n’hésite pas non plus à briser le quatrième mur pour s’amuser un peu avec les caméras, après la victoire. Il est intarissable on vous dit.

Candidat # 5 : Nikola Vucevic s’en prend à Giannis

Un windmill du Greek Freak est visiblement mal passé du côté de Chicago. Alors que le match était plié, Giannis est parti plier un moulin à vent, ce qui n’a pas trop été apprécié par le camp d’en face. Kevin Huerter se retenant de balancer la balle dans le dos du Grec (en vrai il avait juste peur de finir comme Jake Paul face à Anthony Joshua). Nikola Vucevic a eu quelques mots bien sentis en interview d’après match.

Nikola Vucevic on Giannis’ late game windmill dunk:

“I’m assuming Giannis was mad about that report that came out the Bulls didn’t want to trade for him.” 💀💀

« J’imagine qu’il a pris le seum quand il a vu que les Bulls ne voulaient pas monter de trade pour lui » – Nikola Vucevic

Et aussi surprenant que cela puisse paraître, Vooch a dit ça alors que son équipe est devant les Bucks, on n’y était pas habitués ces dernières années.

Candidat bonus : Wemby récidive face à Chet Holmgren

Victor Wembanyama VS Chet Holmgren, nouvel épisode. Non content d’avoir vaincu trois fois le Thunder avec les Spurs (3 défaites sur les 5 du Thunder sont face aux Spurs), Wemby continue de chambrer Chet dès qu’il le peut, cette fois-ci, c’était encore aux lancers-francs après un raté de son homologue.

Wemby starts trolling OKC fans after Chet missed his free throw

“HELL YEAH” 😅

Il va falloir suivre de près l’évolution de la rivalité entre ces deux franchises de très près, au cas où vous n’étiez pas au courant.