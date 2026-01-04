Le combiné du NBA Sunday : Michael Porter Jr. et les Cavaliers pour une cote à 2,70

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 4 janvier 2026, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec huit matchs au programme, dont trois sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile.

20h : Cavaliers (1,51) – Pistons (2,60)

21h : Magic (1,41) – Pacers (2,95)

21h30 : Nets (2,15) – Nuggets (1,70)

0h : Heat (1,30) – Pelicans (3,45)

0h : Wizards (4,20) – Wolves (1,22)

2h : Suns (4,05) – Thunder (1,24)

3h : Kings (3,05) – Bucks (1,37)

3h30 : Lakers (1,43) – Grizzlies (2,75)

Le combiné du NBA Sunday

Les Cavaliers battent les Pistons et Michael Porter Jr. inscrit plus de 27,5 points (2,70) : D’un côté, les Pistons sont à Cleveland, privés de Tobias Harris, Jalen Duren et Caris LeVert. Trois joueurs importants dans la réussite du groupe mené par Cade Cunningham. Les Cavaliers sont à la maison, en série de trois victoires consécutives. On risque quoi qu’il arrive de voir un match sympathique, mais ici, on voit les Cavs s’en remettre à l’implacable Donovan Mitchell pour s’imposer. Dans l’autre affiche de la soirée, les Nets reçoivent des Nuggets décimés. Michael Porter Jr. accueille son ancienne équipe, et il aura sans doute envie de prouver certaines choses. Un gros carton offensif ? On signe pour ici !



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).