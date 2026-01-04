Programme NBA : les Suns reçoivent le Thunder à 2h !
Le 04 janv. 2026 à 17:10 par Nicolas Vrignaud
Huit rencontres au programme de ce dimanche soir, dont trois à heure française ! On se rejoindra sans doute pour dire que la meilleure affiche est néanmoins en milieu de nuit, avec les Suns qui reçoivent le Thunder à Phoenix.
Le programme de ce soir :
- 20h : Cavaliers – Pistons
- 21h : Magic – Pacers
- 21h30 : Nets – Nuggets
- 0h : Heat – Pelicans
- 0h : Wizards – Wolves
- 2h : Suns – Thunder
- 3h : Kings – Bucks
- 3h30 : Lakers – Grizzlies
L’affiche à ne pas rater : Suns – Thunder (2h)
Ils ont proposé une belle grosse mi-temps lors de leur affrontement à Oklahoma City. Ensuite, le Thunder a accéléré, et la rencontre n’a plus eu grande saveur. Cette fois, les Suns sont chez eux, pourront compter sur leur public. Une donnée qu’il faut prendre en compte. Le Thunder doit bien évidemment gagner, mais Phoenix a des atouts en forme actuellement, tels que Dillon Brooks. Suffisant pour gagner ? Réponse à 2h !
Mais aussi…
- Pas mal d’absents chez les Pistons, Cade Cunningham va devoir se démener pour que son équipe l’emporte à Cleveland.
- Le Magic doit gagner contre Indiana, pour cimenter un peu sa confiance.
- Michael Porter Jr. pour montrer aux Nuggets ce qu’ils ont perdu en l’envoyant à Brooklyn ?
- Les Pelicans sont à South Beach, mais pas pour profiter du soleil.
- Giannis Antetokounmpo va encore devoir s’employer pour que les Bucks s’imposent à Sacramento.
- On termine la nuit avec une bonne dose de Luka Doncic !