Programme NBA : les Suns reçoivent le Thunder à 2h !

Huit rencontres au programme de ce dimanche soir, dont trois à heure française ! On se rejoindra sans doute pour dire que la meilleure affiche est néanmoins en milieu de nuit, avec les Suns qui reçoivent le Thunder à Phoenix.

Le programme de ce soir :

20h : Cavaliers – Pistons

21h : Magic – Pacers

21h30 : Nets – Nuggets

0h : Heat – Pelicans

0h : Wizards – Wolves

2h : Suns – Thunder

3h : Kings – Bucks

3h30 : Lakers – Grizzlies

L’affiche à ne pas rater : Suns – Thunder (2h)

Ils ont proposé une belle grosse mi-temps lors de leur affrontement à Oklahoma City. Ensuite, le Thunder a accéléré, et la rencontre n’a plus eu grande saveur. Cette fois, les Suns sont chez eux, pourront compter sur leur public. Une donnée qu’il faut prendre en compte. Le Thunder doit bien évidemment gagner, mais Phoenix a des atouts en forme actuellement, tels que Dillon Brooks. Suffisant pour gagner ? Réponse à 2h !

Mais aussi…