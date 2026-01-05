Trey Murphy III, shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire des Pelicans

On en a vu des recordmans surprenants, mais celui-ci fait son petit effet. Trey Murphy III est dans sa cinquième saison en NBA, il a manqué plus d’un tiers des matchs depuis le début de sa carrière et pourtant, il est déjà le meilleur marqueur à 3-points de l’histoire des Pelicans !

En inscrivant un 693e panier à 3-points sous la tunique des New Orleans Pelicans, Trey Murphy III est devenu, cette nuit, face au Heat, le shooteur derrière l’arc le plus prolifique de l’histoire de sa franchise de toujours. Il a dépassé C.J. McCollum dans le classement.

The Pelicans All-Time 3PT leader:

Trey Murphy III, one of one. pic.twitter.com/QJf8M2uZb9

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 4, 2026

L’ailier est apprécié par tous les fans de NBA. Tout le monde est au fait de son immense qualité et beaucoup aimeraient le récupérer dans leurs franchises. Il n’empêche qu’il est très surprenant de le voir détenir un tel record.

Il n’a joué que 5 saisons en NBA, n’a dépassé les 62 matchs joués qu’à une reprise. Il ne rentre « que » 2,4 tirs de loin par rencontres, ne tourne « qu’à » 38,3% dans l’exercice. En somme, cet accomplissement en dit également beaucoup sur les débuts dans la Grande Ligue de la franchise de New Orleans.

Difficile de savoir si Trey Murphy III sera encore là dans deux mois, mais si c’est le cas, il aura l’occasion de protéger son record avec encore de très nombreuses ficelles !