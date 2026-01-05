Devin Booker termine le Thunder (108-105) : victoire brillante des Suns

Les Phoenix Suns ont remporté 6 de leurs 7 derniers matchs, mais celui de cette nuit, face au Oklahoma City Thunder a une saveur particulière. Une victoire de grande classe, contre les champions en titre, grâce à un tir pour la gagne exceptionnel de Devin Booker.

Quelle fin de match de folie ! À moins de 40 secondes de la sirène, Dillon Brooks a endossé son costume de vilain. Avec un magnifique step-back sur la tête de son compatriote, Shai Gilgeous-Alexander, l’arrière des Suns a cru offrir, définitivement la victoire aux siens. Mais le Thunder ne meurt jamais et est revenu au score par l’intermédiaire de Chet Holmgren puis Jalen Williams. Pas suffisant puisqu’à 8 secondes du terme, le ballon est tombé dans les mains de Devin Booker et la magie a parlé.

DILLON BROOKS QUI PLANTE LE DAGGER FACE AU THUNDER 😱🔪 pic.twitter.com/6WHeCsYDea

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2026

MAIS LE THUNDER NE MEURT JAMAIS. ÉGALISATION DE JALEN WILLIAMS À 8 SECONDES DE LA FIN ! pic.twitter.com/PfXDL0ONID

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2026

DEVIN ARMANI BOOKER FAIT TOMBER LE THUNDER ❄️👏 pic.twitter.com/9jhLRPP5hE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2026

Le franchise player a été précieux en fin de match, tout comme son acolyte, le méchant aux tresses – sans doute le meilleur joueur du quatrième quart-temps sur le terrain – mais celui qui a dominé la rencontre c’est… Jordan Goodwin. Le meneur de jeu réalise une superbe saison, mais cette nuit, il a battu tous ses records au meilleur des moments. 26 points à 9/16 au tir et 8/13 de loin : il s’en souviendra.

Jordan Goodwin, facteur X improbable de la victoire des Suns face au Thunder :

🔸26 points

🔸4 rebonds

🔸9/16 au tir

🔸8/13 de loin

Le tout en 30 minutes, en sortie de banc ! 🙌 pic.twitter.com/dpk35kYI1y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2026

Phoenix a construit sa victoire en défense et sous le cercle. Ils ont contenu Shai Gilgeous-Alexander qui a, malgré ses 25 points, réalisé l’un des pires matchs de sa saison. Ils ont empêché les bonnes positions à 3-points : résultat, 10/32 de loin pour le Thunder. Et surtout, ils ont été exceptionnels aux rebonds avec 49 captés contre 29 pour Oklahoma City.

Les Suns surfent sur une dynamique exceptionnelle et sont, plus que jamais, à la poursuite d’un spot parmi les six premiers de la Conférence Ouest. Six comme le nombre de défaites des joueurs de Mark Daigneault cette saison. Le record des Warriors semble désormais hors d’atteinte…