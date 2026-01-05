Deux pivots français s’affrontaient cette nuit en NBA. Rudy Gobert, le vétéran affrontait Alexandre Sarr, le sophomore. Et à en juger par la rencontre de ce dimanche seulement, l’élève n’a pas encore dépassé le maître.

Les résultats de la nuit

Cavaliers – Pistons : 110-114 (stats)

: 110-114 (stats) Magic – Pacers : 135-127 (stats)

– Pacers : 135-127 (stats) Nets – Nuggets : 127-115 (stats)

– Nuggets : 127-115 (stats) Heat – Pelicans : 125-106 (stats)

– Pelicans : 125-106 (stats) Wizards – Wolves : 115-141 (stats)

: 115-141 (stats) Suns – Thunder : 108-105 (stats)

– Thunder : 108-105 (stats) Kings – Bucks : 98-115 (stats)

: 98-115 (stats) Lakers – Grizzlies : 120-114 (stats)

Nolan Traoré

Après une très belle dernière performance, le meneur de jeu des Nets n’a pas pu récidiver, mais le temps de jeu reste important et il apprend, en ce moment, le plus haut niveau. Une semaine bénéfique pour l’ancien de Saint-Quentin. Cette nuit face aux Nuggets, il a compilé, en 18 minutes, 5 points, 3 rebonds et 4 passes décisives à 2/10 au tir et 1/7 de loin.

Bilal Coulibaly

Match relativement anonyme de l’ailier originaire de Courbevoie. 6 points, 4 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 3/6 au tir et 0/2 de loin. Pas horrible, pas exceptionnel.

Alexandre Sarr

Le pivot a très bien commencé en marquant ses 7 points en 8 minutes. Il ne s’est pas gêné pour répondre au trashtalking d’Anthony Edwards, mais tout le reste de son match a été très, très compliqué. 7 points, 3 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception à 3/10 au tir et 1/2 de loin.

Ahahaha mais oui Alex Sarr qui répond au trashtalk d’Anthony Edwards 😍pic.twitter.com/3cmP8lHM5i

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2026

Rudy Gobert

Alors que son adversaire direct, qui n’a passé que 29 minutes sur le parquet a été excellent. 18 points, 14 rebonds et 4 contres à 8/10 au tir et 2/2 aux lancers. En plus, il s’est permis un petit poster sur son compatriote.

Rudy Gobert domine complètement Alexandre Sarr sur cette première mi-temps !

14 points, 9 rebonds, 3 contres et ce poster 🫣pic.twitter.com/043ZQYfd5C

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2026

Maxime Raynaud

Lors de son dernier match, le pivot s’est fait une frayeur au genou, alors il était rassurant de le voir dans le 5 majeur des Kings. Et même s’il n’a pas pesé autant que d’habitude, il n’a pas été ridicule non plus face à la grosse raquette des Bucks. 6 points, 8 rebonds et 1 passe décisive à 3/5 au tir dont 0/1 de loin en 24 minutes.

