TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Los Angeles LakersLAKERSGRIZZLIESNews NBA

Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic et LeBron James s’occupent des Grizzlies

Le 05 janv. 2026 à 06:18 par Robin Wolff

Luka Doncic LeBron James Lakers 7 mars 2025
Source image : YouTube

Après une première mi-temps catastrophique, les Los Angeles Lakers, à l’image de LeBron James se sont réveillés après le passage aux vestiaires pour se rassurer, un peu, dans cette passe très compliquée. Luka Doncic a lui été bon tout du long de la partie

Les résultats de la nuit

  • Cavaliers – Pistons : 110-114 (stats)
  • Magic – Pacers : 135-127 (stats)
  • Nets – Nuggets : 127-115 (stats)
  • Heat – Pelicans : 125-106 (stats)
  • Wizards – Wolves : 115-141 (stats)
  • Suns – Thunder : 108-105 (stats)
  • Kings – Bucks : 98-115 (stats)
  • Lakers – Grizzlies : 120-114 (stats)

Ce qu’il faut retenir

  • Un énorme Daniss Jenkins a lancé Detroit en première mi-temps et Isaiah Stewart a été grandiose en défense. Belle victoire des Pistons face aux Cavaliers.
  • Le trio Paolo Banchero – Desmond Bane – Anthony Black (86 points en cumulé) trouve de plus en plus de régularité. Attention aux retour de Franz Wagner et Jalen Suggs…
  • Brooklyn était favori face à Denver. C’est dire à quel point l’infirmerie des Nuggets est remplie. Et ils ont assumé leur statut avec  27 points de Michael Porter Jr face à son ancienne équipe.
  • Trey Murphy III est devenu le scoreur à 3-points le plus prolifique de l’histoires des Pelicans… mais ils se sont quand même faits rouler dessus. Norman Powell énorme avec 34 points en 29 minutes à 9/12 derrière l’arc.
  • Du travail vite fait bien fait par Minnesota. 35 points pour Anthony Edwards, 18 points et 14 rebond pour Rudy Gobert.
  • Une fin de match incroyable entre les Suns et le Thunder. Mais à la sirène, c’est Phoenix qui repart avec la victoire grâce à un shoot XXL de Devin Booker !
  • Succès sans problème pour les Bucks. Giannis Antetokounmpo a fait du Giannis Antetokounmpo avec 37 points et 11 rebonds à 13/17 au tir en 31 minutes…
  • Les Lakers ont souffert jusqu’au bout pour se défaire des Grizzlies pourtant privés de Ja Morant. Mais Luka Doncic (36 points, 9 rebonds et 8 passes décisives) et LeBron James (26 points, 7 rebonds et 10 passes décisives) ont fini par faire la différence.

Le highlight de la nuit :

DEVIN ARMANI BOOKER FAIT TOMBER LE THUNDER ❄️👏 pic.twitter.com/9jhLRPP5hE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Pistons – Knicks
  • 1h30 : Celtics – Bulls
  • 1h30 : Raptors – Hawks
  • 2h : Rockets – Suns
  • 2h : Thunder – Hornets
  • 2h30 : Sixers – Nuggets
  • 4h : Clippers – Warriors
  • 4h : Blazers – Jazz
Tags : los angeles lakers, memphis grizzlies, Résumé de la nuit en NBA

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023