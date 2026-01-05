Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic et LeBron James s’occupent des Grizzlies
Le 05 janv. 2026 à 06:18 par Robin Wolff
Après une première mi-temps catastrophique, les Los Angeles Lakers, à l’image de LeBron James se sont réveillés après le passage aux vestiaires pour se rassurer, un peu, dans cette passe très compliquée. Luka Doncic a lui été bon tout du long de la partie
Les résultats de la nuit
- Cavaliers – Pistons : 110-114 (stats)
- Magic – Pacers : 135-127 (stats)
- Nets – Nuggets : 127-115 (stats)
- Heat – Pelicans : 125-106 (stats)
- Wizards – Wolves : 115-141 (stats)
- Suns – Thunder : 108-105 (stats)
- Kings – Bucks : 98-115 (stats)
- Lakers – Grizzlies : 120-114 (stats)
Ce qu’il faut retenir
- Un énorme Daniss Jenkins a lancé Detroit en première mi-temps et Isaiah Stewart a été grandiose en défense. Belle victoire des Pistons face aux Cavaliers.
- Le trio Paolo Banchero – Desmond Bane – Anthony Black (86 points en cumulé) trouve de plus en plus de régularité. Attention aux retour de Franz Wagner et Jalen Suggs…
- Brooklyn était favori face à Denver. C’est dire à quel point l’infirmerie des Nuggets est remplie. Et ils ont assumé leur statut avec 27 points de Michael Porter Jr face à son ancienne équipe.
- Trey Murphy III est devenu le scoreur à 3-points le plus prolifique de l’histoires des Pelicans… mais ils se sont quand même faits rouler dessus. Norman Powell énorme avec 34 points en 29 minutes à 9/12 derrière l’arc.
- Du travail vite fait bien fait par Minnesota. 35 points pour Anthony Edwards, 18 points et 14 rebond pour Rudy Gobert.
- Une fin de match incroyable entre les Suns et le Thunder. Mais à la sirène, c’est Phoenix qui repart avec la victoire grâce à un shoot XXL de Devin Booker !
- Succès sans problème pour les Bucks. Giannis Antetokounmpo a fait du Giannis Antetokounmpo avec 37 points et 11 rebonds à 13/17 au tir en 31 minutes…
- Les Lakers ont souffert jusqu’au bout pour se défaire des Grizzlies pourtant privés de Ja Morant. Mais Luka Doncic (36 points, 9 rebonds et 8 passes décisives) et LeBron James (26 points, 7 rebonds et 10 passes décisives) ont fini par faire la différence.
Le highlight de la nuit :
DEVIN ARMANI BOOKER FAIT TOMBER LE THUNDER ❄️👏 pic.twitter.com/9jhLRPP5hE
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Pistons – Knicks
- 1h30 : Celtics – Bulls
- 1h30 : Raptors – Hawks
- 2h : Rockets – Suns
- 2h : Thunder – Hornets
- 2h30 : Sixers – Nuggets
- 4h : Clippers – Warriors
- 4h : Blazers – Jazz