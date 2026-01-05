La boucle est bouclée : Nando De Colo quitte l’ASVEL et s’engage avec le Fenerbahçe jusqu’à la fin de l’exercice 2025-26. Un départ acté à la demande du joueur, pour retrouver un club qu’il connaît déjà… et le champion d’Europe en titre.

L’ASVEL a officialisé la nouvelle en toute sobriété : De Colo va rejoindre Istanbul, malgré un contrat qui courait encore jusqu’en 2027. Et côté Fener, on récupère un vétéran qui est toujours capable de produire à haut niveau : 13,6 points, 4,7 passes et 2,1 rebonds en 13 matchs d’EuroLeague cette saison.

Et puis il ne revient pas en terrain inconnu : sur son premier passage au Fener (2019-2022), Nando De Colo avait remporté une Coupe de Turquie (2020) et un titre de champion de Turquie (2022).

