Fred VanVleet (Rockets) n’exclut pas un retour cette saison

Absent pour plusieurs mois à cause d’une grosse blessure au genou en septembre dernier, le meneur des Rockets Fred VanVleet n’a pas encore fait une croix sur la saison 2025-26.

Au moment de l’annonce de la blessure de VanVleet (rupture d’un ligament du genou), quasiment un mois jour pour jour avant le début de la saison régulière, on avait logiquement tiré comme conclusion que FVV ne jouerait pas de toute la campagne 2025-26. Mais visiblement, un retour cette année n’est pas complètement à exclure.

D’après l’insider Marc Stein, le meneur comme les Rockets laissent pour l’instant la porte ouverte à un potentiel comeback en fin de saison.

The Rockets « aren’t completely ruling out » a Fred VanVleet return this season, per @TheSteinLine

VanVleet is reportedly rehabbing « to at least put a late-season return on the table” pic.twitter.com/caPorj0M3O

On ne va pas se mentir, ça reste un scénario peu probable mais c’est au moins le signe que la rééducation de FVV se passe bien. Et connaissant le professionnalisme du bonhomme, ainsi que son éthique de travail, VanVleet mettra toutes les chances de son côté pour essayer d’aider les Rockets au printemps.

Malgré le début de saison solide de Houston (21 victoires – 11 défaites, 5e à l’Ouest), ainsi qu’une attaque Top 3 à l’efficacité, l’absence de Fred VanVleet à la mène s’est parfois fait ressentir chez les Rockets. Cela s’est notamment vu dans les fins de match serrées. Alors malgré les belles choses montrées par le jeune Reed Sheppard ou encore le vétéran Aaron Holiday, un retour de l’ancien Raptor – 31 ans, expérimenté, champion NBA – ferait forcément du bien.

L’activité des Rockets d’ici à la trade deadline (5 février), dans la recherche d’un meneur de jeu, pourrait nous donner plus d’indications sur un potentiel retour de FVV cette saison.

Dossier à suivre donc.