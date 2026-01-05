Les Clippers perdent à nouveau Derrick Jones Jr. L’ailier souffre d’une entorse du ligament au genou droit et sera réévalué dans six semaines. Cruel, surtout qu’il n’avait rejoué que quatre matchs après une première absence de plus d’un mois… pour le même genou, et déjà contre Boston.

Le timing pique pour Los Angeles, qui venait de retrouver un peu d’air. Le retour de Derrick Jones Jr. s’inscrivait dans une vraie embellie, stoppée net par la claque face aux Celtics. Malgré un bilan toujours négatif (13e, 12-22), les Clippers avaient enfin relancé la machine récemment, et DJJ faisait partie de ces pièces qui stabilisent une rotation en apportant de l’intensité physique et de la défense.

Clippers forward Derrick Jones Jr. has been diagnosed with a Grade 2 right MCL sprain and will be re-evaluated in 6 weeks, sources tell ESPN. Jones returned last week after missing over a month with the same freak injury on the same knee against the same opponent, Boston.

À court terme, Tyronn Lue va encore devoir bricoler sur les ailes, d’autant que Bradley Beal et Bogdan Bogdanovic sont également indisponibles. Si tout se passe bien, l’horizon le plus logique pour revoir Jones, c’est après le All-Star Break.