All-Star Game 2026 : Cooper Flagg déjà très populaire dans les votes des fans

La NBA vient de publier le deuxième retour des votes pour le All-Star Game 2026 et la tendance se confirme : Luka Doncic mène toujours la danse à l’Ouest, idem pour Giannis Antetokounmpo à l’Est, Victor Wembanyama continue de squatter le top 5 comme si c’était chez lui et Cooper Flagg fait sa première apparition dans le classement.

À l’Ouest pas de changement dans le top 7 par rapport au premier retour des votes : Luka Doncic reste en tête, et Victor Wembanyama continue de tenir sa place dans le top 5. Là où ça bouge un peu, c’est ensuite : LeBron James et Kevin Durant inversent, Alperen Sengun passe devant Austin Reaves, et surtout Kawhi Leonard fait un gros bond (de 20e à 13e). Dans le bas du top 20, Cooper Flagg apparaît, pendant que Chet Holmgren disparaît de la liste.

À l’Est, même sensation de continuité : les mêmes noms dominent, mais Jalen Brunson et Tyrese Maxey s’échangent les places 2 et 3. Plus bas, quelques permutations aussi (Michael Porter Jr, Pascal Siakam, Brandon Ingram, LaMelo Ball) et la vraie nouveauté s’appelle Scottie Barnes, qui entre dans le top 20… aux dépens de Paolo Banchero, présent au premier retour mais plus au deuxième.

Second returns of the 2025-26 NBA All-Star game fan voting: pic.twitter.com/Z3An1c0ShH

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2026

Petit rappel qui compte : le vote des fans, c’est 50% du calcul pour désigner les cinq titulaires de chaque conférence au All-Star Game 2026. Les joueurs NBA et un panel média complètent le tableau avec 25% chacun. Autrement dit, les fans ont le plus gros bouton… mais pas le seul.

Autre changement important cette saison : plus de distinction de poste. Pas de débat backcourt/frontcourt et les titulaires seront annoncés le 19 janvier. Et comme si ça ne suffisait pas, le match fait également peau neuve : nouvelle formule USA vs World, avec deux équipes américaines et une Team World qui se retrouvent dans un mini-tournoi composé de quatre matchs de 12 minutes.