Alperen Sengun a été victime d’une entorse à la cheville face aux Dallas Mavericks. Des nouvelles rassurantes ont été données par Ime Udoka, son coach, en conférence de presse, le pivot truc ne devrait manquer « que » 10 à 14 jours de compétition.

L’auteur de cette article est jaloux. Après trois semaines de convalescence, il (oui 3e personne du singulier) est encore loin de pouvoir reprendre le basket-ball ou le tennis du fait d’une vilaine entorse à la cheville. Alperen Sengun a eu plus de chance, ce qui est tout de même, bien plus important.

Après sa blessure contre les Mavericks, le joueur des Rockets a passé des examens et selon Ime Udoka, les résultats sont plutôt bons, et son pivot turc ne sera pas absent très longtemps. Environ 10 à 14 jours d’arrêt de travail.

Ime did say that Sengun will be evaluated at the end of the week but it looks like closer to 10-14 days.

“Need to get the swelling, pain tolerance down and mobility but your looking at probably 10-14 days” pic.twitter.com/HJoKP3n3wX

Sans lui, les Rockets ont gagné cette nuit face aux Suns. Les prochains matchs seront contre les Blazers (par deux fois), les Kings et les Bulls. Autant dire que Houston pourrait très bien s’en sortir.

Source texte : Lachard Binkley