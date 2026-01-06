Cette nuit, les New York Knicks affrontaient les Detroit Pistons dans un choc de la Conférence Est, et ils se sont tout bonnement fait rouler dessus. Une quatrième défaite consécutive qui pousse l’équipe de Mike Brown à se remettre en question.

Avec la saison ratée, pour le moment, des Cleveland Cavaliers, les New York Knicks devraient, sur le papier, dominer la Conférence Est. Premièrement ce n’est pas le cas puisqu’ils sont actuellement troisièmes derrière les Detroit Pistons et les Boston Celtics, mais surtout, ils ne montrent pas de bonnes choses lorsqu’ils affrontent ces équipes rivales.

Cette nuit, les coéquipiers de Mikal Bridges ont perdu de 31 points face à ceux de Cade Cunningham. Une défaite horrible que personne ne résume mieux que Mike Brown en conférence de presse : » Physiquement, ils nous ont botté les fesses. »

Spurs – Knicks : 134-132

– Knicks : 134-132 Knicks – Hawks : 99-111

: 99-111 Knicks – Sixers : 119-130

: 119-130 Pistons – Knicks : 121-90

Si la première n’est pas très inquiétante, les trois autres ont été plus dommageables. New York n’a trouvé aucune solution offensive ou défensive. Sur cette série, ils ont la 27e attaque et la 26e défense de NBA. Bien sûr l’échantillon est très court, et ne veux pas dire grand chose en soit, mais les leaders de l’effectif ne nient pas qu’un vrai problème existe en ce moment dans le jeu. Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns ont tiré la sonnette d’alarme, cette nuit en conférence de presse :

« On doit régler beaucoup de choses. On doit trouver des réponses, beaucoup communiquer entre nous, mais le garder en interne. Si on veut devenir l’équipe qu’on ambitionne d’être, on doit être meilleurs, aussi simple que ça. » – Jalen Brunson « Ce n’est pas grave d’être dans un moment de moins bien. Ça arrive dans une saison, mais c’est vraiment, un mauvais, mauvais moment. On ne peut pas être aussi mauvais. » – Karl-Anthony Towns

Josh Hart, le soldat de l’effectif n’est pas là et réglera certains des soucis d’intensité. Mais la défense ne rassure pas depuis le début de l’année et ce n’est pas cette série de défaites qui le met en lumière. S’ils n’arrivent pas à relever la barre de ce côté du parquet, ils pourraient bien être surpris en Playoffs.

Une série de matchs prenables, mais compliqués se rapproche avec des oppositions face aux Clippers, aux Suns, aux Blazers, aux Kings et aux Warriors. L’occasion de retrouver de la confiance dans la difficulté !

Source texte : ESPN