Quelle est la prochaine destination de Trae Young ?

Ce lundi soir, Shams Charania a annoncé que Trae Young et les Atlanta Hawks travaillaient ensemble pour trouver un transfert, sans doute cet hiver. Mais quelle pourrait être la prochaine franchise du meneur de jeu ? On a sélectionné cinq destinations potentielles.

Les Washington Wizards

Selon Marc Stein, ce scénario est le plus probable. La reconstruction des Wizards se passe plutôt bien, pas à pas, mais il manque encore un chef de file, celui que tout le monde considérera comme la star du projet. À 27 ans, Trae Young n’est pas si vieux et pourrait être le premier à montrer la direction à cette bande de jeunes. Travis Schlenk qui avait drafté le meneur de jeu à Atlanta est désormais dans les bureaux de Washington. Une bonne entente entre les deux hommes existe déjà, une confiance mutuelle.

Idée de transfert :

Rajoutez à ça un pick de Draft, mais pas plus. Trae Young n’a que 6 mois de contrat restant, personne n’enverra toute sa franchise à Atlanta.

Les Minnesota Timberwolves

Est-ce là l’occasion, pour Minnesota de passer la dernière barrière qui les sépare d’un titre NBA ? De créer un back-court terriblement excitant avec Anthony Edwards ? Les Wolves n’ont personne à la mène et recruter Trae Young pourrait permettre à Ant, comme à Rudy Gobert de retrouver leurs meilleurs rôles. Si le meneur de jeu retrouve le niveau défensif qui était le sien l’année dernière, sa signature pourrait parfaitement coller au projet. Et puis quoi de plus logique que Ice Trae dans le grand froid ?

Idée de transfert :

Un cinq majeur, Trae Young, Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Rudy Gobert avec Naz Reid, Terrence Shannon Jr et Jaylen Clark en sortie de banc, ça a de la gueule…

Les Milwaukee Bucks

On l’a vu cet été, avec le cut de Damian Lillard, la franchise du Wisconsin est prête à tout pour conserver Giannis Antetokounmpo. Faire venir une autre star pourrait être la solution. Le Grec a souvent choisi tôt Trae Young dans ses équipes au All-Star Game et semble donc aimer son profil. Un pur créateur, capable de punir de loin pour laisser la raquette au monstre. Le fit semble idéal sur le papier !

Idée de transfert :

Pour faire passer ce trade, il faudrait sans doute envoyer beaucoup de picks de Drafts à Atlanta. Le problème, c’est qu’ils n’en ont plus vraiment. Ce transfert semble très compliqué, alors il faudrait peut-être téléphoner à une troisième équipe ? Il faudra peut-être également inclure Ryan Rollins et non Kevin Porter Jr, mais c’est impossible jusqu’au 15 janvier.

Le Miami Heat

Difficile de ne pas les inclure dans toutes les rumeurs. Les Floridiens ont un pool de très bons joueurs, mais personne ne représente véritablement le projet. La situation financière de Tyler Herro n’est pas réglée et le Heat pourrait, à sa place faire venir un joueur qui aurait une connexion plus évidente avec Norman Powell, Bam Adebayo et Kel’El Ware. Ce transfert pourrait aussi être une première pierre afin de séduire Giannis Antetokounmpo dans quelques mois ?

Idée de transfert :

Mo Gueye est le genre de profils qui plaît à Pat Riley et Erik Spoelstra. Un détail qui pourrait faire pencher la balance. Mais est-ce que Atlanta est intéressé par ce package s’il n’y a pas le moindre pick de Draft ? Peut-être, si un deuxième transfert de Tyler Herro permet d’en récupérer d’autres cet été…

Les New Orleans Pelicans

Cette franchise ADORE faire des transferts avec les Hawks. Et même si, avec la Draft de Jeremiah Fears, ça ne ferait aucun sens d’aller chercher Trae Young, on ne sous-estime pas Joe Dumars. Peut-être que, selon lui, le projet Zion Williamson n’est pas terminé et que d’aller chercher un playmaker All-Star pourrait débloquer tout son potentiel….

Idée de transfert :

Pourquoi pas deux ou trois picks de Draft en plus, vu que les dirigeants des Pelicans adorent les distribuer ?

Et vous, où voyez-vous Trae Young dans quelques semaines ?