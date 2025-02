Depuis des mois, un conflit entre Marc Lore, Alex Rodriguez et Glen Taylor a lieu pour savoir qui seront les propriétaires des Minnesota Timberwolves dans le futur. Un débat presque officiellement remporté par les deux premiers nommés.

Des médiateurs avaient été appelés il y a quelques mois pour tenter de régler le conflit entre Marc Lore, Alex Rodriguez et Glen Taylor. Le propriétaire actuel des Timberwolves avait déclaré vendre la franchise aux deux hommes d’affaires avant de se rétracter. Mais aujourd’hui des arbitres extérieurs ont tranché et il devrait être obligé de lâcher la main.

Le duo Marc Lore – Alex Rodriguez a été désigné et désormais le conseil des propriétaires de la NBA doit simplement valider la décision. C’est Shams Charania qui a révélé l’information.

🚨 OH BORDEL !! CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES CHEZ LES WOLVES !!

Ça faisait des mois qu’on attendait la résolution de ce dossier, et je vous bassine H24 avec les propriétaires : Minnesota met ENFIN un terme à l’ère Glen Taylor !! C’est énorme ! https://t.co/cCaDrfXAt2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2025

Les deux nouveaux élus ont déjà réagi :

“Nous sommes très heureux de la décision d’aujourd’hui. Nous avons hâte de travailler avec la NBA pour compléter l’accord et finir cette transaction pour que notre attention puisse se focaliser sur le fait de remporter des titres dans le Minnesota pour nos fans incroyables et pour la communauté de Minneapolis.”

Glen Taylor a lui aussi fait parvenir une première déclaration :

“Becky et moi avons été déçus par cette décision du jury. Nous allons examiner la décision en profondeur avant de faire d’autres commentaires. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux joueurs, au personnel et aux fidèles supporters des Timberwolves et des Lynx pour leur soutien.”