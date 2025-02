Nikola Jokic et Trae Young élus joueurs de la semaine en NBA

Comme chaque lundi, la NBA vient de récompenser deux joueurs pour leurs belles performances de la semaine dernière. Les heureux élus : Nikola Jokic et Trae Young.

Les Nuggets ont commencé le mois de février en trombe (six victoires de suite) et comme vous pouvez l’imaginer, Nikola Jokic est l’une des principales raisons qui expliquent la bonne forme de Denver : 30 points, 11 rebonds et 10 passes de moyenne pour le Joker sur l’ensemble de la semaine, du grand classique.

Joueurs de la semaine en NBA : Trae Young et Nikola Jokic! pic.twitter.com/rdn6OZMzAP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2025

Grande journée aussi pour Trae Young ce lundi, lui qui vient d’être repêché pour le All-Star Game en plus d’être élu Joueur de la Semaine à l’Est. Une double récompense méritée au vu des travaux d’Ice Trae ces derniers jours : 31,3 points et 10,5 passes de moyenne à 48% au tir et 85% aux lancers-francs. Une production qui a permis à Atlanta de décrocher trois victoires en quatre matchs, malgré les blessures et les départs à la deadline.

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Devin Booker (PHX), Anthony Edwards (MIN), Shai Gilgeous-Alexander (OKC), LeBron James (LAL), Michael Porter Jr. (DEN) et Anfernee Simons (POR).

Est : Jalen Brunson (NYK), Cade Cunningham (DET), Darius Garland (CLE), Jayson Tatum (BOS) et Franz Wagner (ORL).

Source texte : NBA