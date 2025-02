Programme NBA : les grands débuts de Doncic aux Lakers, Wemby vs Bilal Coulibaly

Après une nuit sans match pour cause de Super Bowl (GG les Eagles), le programme NBA est bien fat en ce lundi soir. Et on ne dit pas ça parce que ce sont les grands débuts de Luka Doncic aux Lakers.

Le programme NBA du soir :

1h : Cavaliers – Wolves

1h : Magic – Hawks

1h : Wizards – Spurs

1h30 : Nets – Hornets

1h30 : Heat – Celtics

2h : Bucks – Warriors

2h : Thunder – Pelicans

2h30 : Mavericks – Kings

3h : Nuggets – Blazers

4h30 : Lakers – Jazz

C’est l’événement de la nuit, et il faudra attendre jusqu’à 4h30 du matin pour le voir : Luka Doncic fait ses grands débuts aux Lakers lors du match face au Jazz à Los Angeles. Moment immanquable en perspective !

Avant ça, pour se chauffer, on aura notre duel franco-français préféré entre Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, qui fait toujours des étincelles. Il y aura un classique Heat – Celtics, avec les débuts d’Andrew Wiggins, Davion Mitchell et Kyle Anderson côté Miami (téma le nouveau Big Three). Sachez que Boston pourrait se ramener à South Beach sans Jayson Tatum, Jaylen Brown et Jrue Holiday (téma l’Injury Three).

On suivra aussi le deuxième match de Jimmy Butler avec Golden State à Milwaukee, même si Stephen Curry et Damian Lillard pourraient être out, et que Giannis Antetokounmpo est d’ores et déjà forfait. Kyle Kuzma, lui, sera bien là avec sa nouvelle équipe des Bucks (youhou) ! On gardera également un œil sur le Mavericks – Kings, deux équipes qui ont changé de visage à la deadline. Anthony Davis sera néanmoins absent après des débuts tonitruants samedi soir.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici