Luka Doncic en piste cette nuit : le début d’une nouvelle ère aux Lakers

Il y a huit jours, Luka Doncic se faisait transférer aux Lakers dans ce qui représente sans doute le plus gros deal de l’histoire de la NBA. Ce soir, il jouera son premier match à Los Angeles. C’est prévu à 4h30 du matin à la Crypto.com Arena. Le début d’une nouvelle ère aux Lakers.

Depuis un peu plus d’une semaine, la folie Luka Doncic n’arrête plus d’alimenter l’actualité NBA. Il y a eu bien sûr ce transfert monumental le dimanche 2 février au petit matin. Et puis il y a eu les images de l’arrivée de Doncic à Los Angeles, à la sortie de l’avion. Et puis il y a eu la conférence de presse d’intronisation. Et puis le premier entraînement. Et puis la présentation au public des Lakers.

Tout ça jusqu’à arriver à ce moment qu’on attend plus que tout : le premier match de Doncic sous son nouveau maillot pourpre et or.

A new era in Los Angeles 🌴

Luka Doncic is expected to make his Lakers debut tonight vs. the Jazz!

10:30 PM ET on ESPN, ESPN+, Disney+ 🍿 pic.twitter.com/Bb28AmXY54

— ESPN (@espn) February 10, 2025

C’est donc prévu pour cette nuit. Lakers – Jazz à 4h30 du matin, sur le parquet de Los Angeles. Clairement l’un des matchs de saison régulière les plus attendus depuis des années.

À quoi peut-on s’attendre ?

Luka Doncic va jouer pour la première fois dans une toute nouvelle équipe et revient d’une absence d’un mois et demi à cause d’une blessure au mollet. On peut donc s’attendre à des débuts mitigés plutôt qu’à une performance all-time. En face des Lakers, en pleine bourre actuellement (neuf victoires en dix matchs), il y aura une faible équipe du Jazz qui ne joue rien d’autre qu’une bonne place à la Draft cette saison. On peut donc s’attendre à un match relativement déséquilibré plutôt qu’à un match au scénario dantesque.

Mais au final, on ne sera pas là cette nuit pour voir une perf’ all-time de Doncic, ou un match au scénario dantesque. On sera là pour voir Luka Doncic jouer sous un maillot des Lakers. Cette phrase – qu’on a toujours du mal à croire – se suffit à elle-même.

LUKA IS SLATED TO MAKE HIS LAKERS DEBUT TONIGHT VS. JAZZ 🍿

SHOWTIME IN LA SOON 🔥 pic.twitter.com/jlzWHGiME5

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2025

L’ambiance à l’intérieur de la salle des Lakers s’annonce électrique. Des rumeurs laissent entendre que tous les fans présents dans la salle recevront un t-shirt jaune “Doncic #77”, histoire de montrer qu’on est bien devant un moment à part.

Pour Luka, ce sera une première occasion de faire sensation devant le public californien, qui l’a déjà adopté comme le prouvent les chiffres de ventes de son nouveau maillot. Une première occasion d’entrer encore un peu plus dans le cœur des fans des Lakers, quelques heures seulement après avoir fait preuve d’une belle générosité en faisant un don de 500 000 dollars suite aux incendies de Los Angeles.

Le match de ce soir, c’est un peu la culmination de tout ce qu’on a vécu depuis cet inoubliable dimanche 2 février 2025. Et dans le même temps, il marque officiellement le début d’une nouvelle ère chez les Lakers.

L’ère Luka.

Insane if true: the Lakers are rumored to be giving out Luka gear to all fans who attend his debut in Los Angeles tonight.

(via @LADEig) pic.twitter.com/4sb1OzEi94

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 10, 2025