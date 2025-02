Les larmes de Pat Riley n’ont pas convaincu Jimmy Butler de rester à Miami

Cinq jours après le transfert de Jimmy Butler à Golden State, et deux après la première apparition de Butler sous ses nouvelles couleurs des Warriors, des détails concernant sa rupture avec Pat Riley continuent de voir le jour. Des larmes auraient notamment été versées par ce dernier quand il a tenté de convaincre Jimmy de rester…

Nous sommes le 7 janvier 2025.

Quelques jours plus tôt, le Heat a suspendu Jimmy Butler sept rencontres pour “comportement préjudiciable à l’équipe”. La relation entre Pat Riley et Butler semble alors au bord de la rupture, mais les deux fortes de têtes de Miami se réunissent ce jour-là pour tenter de s’expliquer.

L’objectif pour Riley : convaincre Jimmy de rester jusqu’à la fin de la saison. Le patron du Heat semble même prêt à réduire la suspension de son joueur si la réunion se passe bien et que les deux camps arrivent à faire un pas l’un envers l’autre.

Spoiler, ça ne va pas du tout se passer comme ça.

Au terme de la réunion, Jimmy Butler veut plus que jamais se faire transférer par le Heat et confirme qu’il ne voit aucun avenir dans lequel il porte le maillot de Miami. Mais que s’est-il vraiment passé durant cet entretien pour que le fossé se creuse encore plus entre Butler et Pat Riley ?

D’après The Athletic, Riley – pourtant réputé pour son côté dur à cuire – aurait versé quelques larmes lorsqu’il a abordé l’épisode de la mort du père de Jimmy Butler il y a un an (février 2024). Pat a perdu son propre père quand il était encore un joueur des Lakers (en 1970, à 25 ans), un moment évidemment très difficile dans la vie de Riley, et qui continue de le remplir d’émotion à chaque fois qu’il en parle.

Pat pensait sans doute qu’il arriverait à se rapprocher de son joueur en partageant la douleur qui accompagne ce genre de tragédie. Sauf qu’aux yeux de Jimmy Butler, tout ça c’était plus ou moins du bluff. La carte de l’émotion n’a pas fonctionné pour convaincre Butler après plusieurs semaines de conflit avec son boss.

Sincère ou pas, Pat Riley n’a donc pas réussi à recoller les morceaux avec Jimmy Butler. Bien au contraire. Et l’entretien qui suivra entre Butler et le proprio Micky Arison une dizaine de jours plus tard ne changera rien à la situation.

La suite, on la connaît.

