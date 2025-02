Kyrie Irving remplacera Anthony Davis au All-Star Game

Adam Silver a désigné le remplaçant d’Anthony Davis pour le All-Star Game 2025 après sa blessure à l’adducteur. Il s’agit de son nouveau coéquipier Kyrie Irving. Les fans des Sacramento Kings peuvent s’estimer lésés.

Les supporters des Dallas Mavericks sont passés par toutes les émotions à l’approche de ce All-Star Game 2025. Dans un premier temps, ils n’ont cru avoir aucun représentant à l’événement avant qu’Anthony Davis ne rejoigne la franchise. Mais lors de son premier match, l’intérieur s’est blessé à l’adducteur et son déplacement à San Francisco est devenu impossible.

Adam Silver a sans doute eu pitié des coeurs des texans et a choisi Kyrie Irving pour remplacer son nouveau coéquipier au match des étoiles. Le meneur de jeu va connaître sa neuvième sélection.

🚨 KYRIE IRVING EST ALL STAR !!

Ce n’est pas Domantas Sabonis mais Kyrie qui remplacera Anthony Davis au All Star Game 2025. https://t.co/MCYEctYCvA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2025

Avec plus de 24 points, 4 rebonds et 4 passes décisives de moyenne, Uncle Drew réalise une très belle saison et sa participation n’a rien d’honteuse, mais il est vrai que la plupart des observateurs s’attendaient à la nomination de Domantas Sabonis.

Le Lituanien est énorme pour les Sacramento Kings cette saison et c’est la deuxième fois consécutive qu’il est le plus gros oublié de l’événement. Personne ne représentera les rois lors de ce All-Star Game !

Source texte : NBA PR