Jahlil Okafor signe un contrat de 10 jours avec les Indiana Pacers

Quatre ans après, Jahlil Okafor est de retour. L’ancienne sensation de Duke a signé un contrat de 10 jours avec les Indiana Pacers. Pascal Siakam a besoin de renfort dans la raquette et ça va passer par la patte gauche de l’homonyme d’Emeka.

Mine de rien, Jahlil Okafor est resté six ans en NBA. Le troisième choix de la Draft 2015 a prouvé dans ses premières années aux Sixers son indéniable talent offensif. Mais son jeu d’un autre temps, notamment du fait d’une très moyenne mobilité l’avait poussé à quitter la Grande Ligue pour s’éclater en Chine, au Mexique ou à Porto Rico.

Mais Chris Haynes a annoncé la bonne nouvelle aux fans des Blue Devils en NCAA. Le pivot est de retour en NBA du côté des Indiana Pacers après avoir été performant ces les Mad Ants, équipe de G League.

Ce n’est qu’un contrat de dix jours et il faudra vite prouver des choses pour espérer conserver sa place dans le roster, mais il pourrait bien profiter des absences, toujours d’Isaiah Jackson et plus récemment, de Myles Turner. Seul Thomas Bryant était présent lors du dernier match face aux Lakers, trop léger, visiblement au goût des dirigeants des Pacers.

Jahlil Okafor est une solution à court terme, mais son objectif sera forcément de se montrer à nouveau sur la plus grande scène du basket-ball mondial !

