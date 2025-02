En l’honneur de la French Heritage Night, les deux meilleurs joueurs tricolores en NBA cette saison, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, s’affrontaient. C’est le joueur des San Antonio Spurs qui a remporté le duel aussi bien collectivement qu’individuellement.

Bilal Coulibaly a eu beau inscrire cinq des premiers points du match, être monté sur Victor Wembanyama et avoir tout donné en défense sur De’Aaron Fox, il n’est pas ressorti vainqueur de cette rencontre honorant l’héritage français en NBA.

BILAL QUI MONTE SUR WEMBY ! 😱

Et le commentateur qui hurle “c’est méchant” juste après 😭😭😭 https://t.co/n8IkUNtXKn

L’alien du Chesnay a posé très rapidement sa patte sur le match. Avec quatre tirs à 3-points réussis en autant de tentatives dans le premier quart-temps, il a montré ne pas être venu sur la capitale pour visiter les musées. Wemby a fait un chantier en première mi-temps rentrant aux vestiaires avec 19 points et 10 rebonds.

Et si son second acte a longtemps été insipide, son équipe étant surtout menée par une belle partition de De’Aaron Fox (30 points et 6 rebonds), le Français a remis un coup de jus dans le money-time pour propulser les éperons vers une victoire 131-121.

31 points, 15 rebonds, 4 passes, 3 contres, 2 interceptions à 12/21 au tir, 5/8 de loin et 2/4 aux lancers, c’est énorme et de plus en plus habituel pour lui.

En face, les Washington Wizards se sont distingués par une performance collective extrêmement rare. Neuf joueurs ont participé au match et ils ont tous inscrit 10 points au minimum. Le meilleur scoreur étant Tristan Vukcevic avec 18.