Après Dwight Powell, Dereck Lively IV et Anthony Davis, c’est Daniel Gafford qui s’est blessé cette nuit. Les intérieurs des Dallas Mavericks ont la poisse. Le dernier venu à l’infirmerie est touché au genou !

Au tout début du deuxième quart-temps entre les Dallas Mavericks et les Sacramento Kings, Daniel Gafford a posé un écran pour Spencer Dinwiddie et s’est fait rentrer dedans par Malik Monk. Le genou n’a pas encaissé le choc et l’intérieur a du être aidé par plusieurs membres de sa franchise pour quitter le terrain et retourner aux vestiaires.

Looks like a hyperextension injury for Daniel Gafford

-The hope would be for no ligament damage

Base case scenario: bone bruise/joint capsule injury

Worst case scenario: ACL tear

-The Mavs are already down AD, Lively and Powell

pic.twitter.com/omHD7tFV3N

— Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) February 11, 2025

Le cauchemar continue pour les intérieurs des Dallas Mavericks. Alors que, sur le papier, la raquette texane est une des meilleurs au monde, ses éléments enchaînent les blessures. Anthony Davis a été touché à l’adducteur dès son premier match avec sa nouvelle équipe et cette fois, c’est “le tour” de Daniel Gafford.

Kylor Kelley, auteur de quelques matchs satisfaisants ces derniers temps va devoir tenir la baraque, un rôle inimaginable pour lui il y a encore quelques semaines. Mais après tout, du côté de Dallas, si on avait dit à quelqu’un ce qui allait se passer ces dernières semaines … Et oui c’est un petit peu gratuit de notre part.