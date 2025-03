Dans la large victoire des Clippers à Atlanta cette nuit, James Harden a confirmé sa grosse forme au scoring et en a profité pour grimper au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire.

27 316 points en carrière.

C’est le total accumulé par James Harden depuis qu’il joue en NBA (2009), et c’est trois de plus qu’Elvin Hayes qui était – jusqu’à cette nuit – le 12e scoreur le plus prolifique de l’histoire de la Grande Ligue. Une place qui est donc occupée désormais par le Barbu, qui devrait même dépasser Moses Malone (11e, 27 409 points) très bientôt au vu de son rythme actuel.

James Harden over the last seven games:

21 PTS – 15 AST – 6 REB

50 PTS – 5 AST – 4 REB

27 PTS – 7 AST – 3 REB

29 PTS – 11 AST – 9 REB

25 PTS – 17 AST – 4 REB

24 PTS – 11 AST – 8 REB

25 PTS – 7 AST – 8 REB

Still elite. pic.twitter.com/7yJtouzb5x

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 15, 2025

À 35 ans et dans sa 16e saison NBA, James Harden prouve soir après soir aux Clippers qu’il est toujours capable de porter une attaque avec ses immenses qualités de scoreur et de playmaker.

Certes, le Barbu ne possède plus la même efficacité que lors de son prime incroyable à Houston, mais on parle quand même d’un mec qui envoie 27 points et 10 passes de moyenne sur ce mois de mars (avec une explosion à 50 points dans le lot, et 17 passes).

De quoi relancer des Clippers qui restent sur cinq victoires en six matchs (sans Norman Powell) après un gros trou d’air post All-Star Break.

Source texte : NBA

can’t be out here mismatch… #Uno

“Metamorphosis” available globally tomorrow pic.twitter.com/teWNFNjSOP

— James Harden (@JHarden13) March 14, 2025