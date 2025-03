Pendant que Bronny James foulait le parquet des Nuggets avec les Lakers hier, son frangin Bryce et son papa LeBron étaient au Golden 1 Center de Sacramento pour la grande finale du Championnat d’État de Californie.

LeBron James est certes blessé à l’aine actuellement, mais cela ne l’empêche pas d’aller soutenir son fiston.

LeBron has arrived at Golden 1. Sierra Canyon trails by 1 in Q2. pic.twitter.com/OXJW7yHM1n

— MaxPreps (@MaxPreps) March 15, 2025

Le King était effectivement dans la salle des Kings hier soir, accueilli comme un roi avant de prendre place au premier rang avec sa femme Savannah et sa fille Zhuri. Bryce James, le deuxième fils de LeBron et petit frère de Bronny, disputait la finale du Championnat d’État de Californie opposant Sierra Canyon à Stockton Lincoln.

Sierra Canyon, le lycée où évolue Bryce James et par lequel Bronny est également passé, l’a emporté dans un match hyper accroché (58-53) devant plus de 8 000 personnes. Sur l’une des actions ayant définitivement fait basculer le match dans les dernières secondes, LeBron s’est mis à célébrer comme s’il était sur le banc des Lakers. On espère juste qu’il n’a pas réaggravé son bobo à l’aine, ce serait quand même ballot.

LeBron is loving it after an And 1 bucket to put Sierra Canyon up 5 with 17 seconds left in the game. pic.twitter.com/0fQUo50Ypf

— West Coast Preps (@westcoastpreps_) March 15, 2025

Bryce James, pas en réussite et limité à trois petits points, n’a pas connu son meilleur match mais ça reste un grand accomplissement pour lui.

Le Championnat d’État de Californie est l’un des plus relevés des États-Unis, le noyau de jeunes joueurs étant particulièrement talentueux et profond dans ce coin-là des States. Bronny n’avait pas réussi à remporter le titre avec Sierra Canyon, la faute au COVID d’abord (qui a annulé la compétition) puis à des résultats collectifs décevants. Bryce James, lui, l’a fait.

“Avec mon père au bord du terrain, il est toujours là pour me coacher, dire ce que je dois faire. Ce soir, je n’ai pas rentré mes tirs mais il m’a dit de continuer à shooter, et cela m’a donné de la confiance. J’ai toujours gardé confiance en moi, et en mes coéquipiers.” – Bryce James

Désormais champion au lycée, Bryce James peut pleinement se concentrer sur sa prochaine étape : l’université d’Arizona !

LeBron helps up Lincoln player after son’s team wins state title, Sierra Canyon 58, Lincoln 53 pic.twitter.com/7Bs9FBhYsz

— Dan Albano (@ocvarsityguy) March 15, 2025

Source texte : Los Angeles Times