Déception ce midi à Bangkok, puisque malgré la victoire facile des Bleus contre la Thaïlande, l’Équipe de France masculine n’a finalement pas rejoint les demi-finales de la Champions Cup, comme les filles au passage, éliminées après un tristounet 0/3. Point positif, ce sera forcément mieux la prochaine fois.

Deux victoires et une défaite pour les mecs, mais la défaite – face aux États-Unis – a fait très mal en terme de goal average. Trois matchs et trois défaites pour les filles, avec un roster expérimental et successivement battu par la Thaïlande, l’Espagne et l’Australie.

Bilan négatif donc pour nos deux Équipes de France, mais un premier tournoi cette saison qui doit surtout servir de base pour la suite, en vue des tournois internationaux de l’été et du début du World Tour pour les garçons, dans quelques semaines.

Chez les filles la victoire finale se jouera entre l’Espagne, l’Australie, l’Allemagne et le Canada, alors que chez les gars les Hollandais, les Autrichiens, les Serbes, les Américains et les Australiens ont encore ce premier trophée en ligne de mire.