Bucks : Doc Rivers a eu une réunion avec Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo

Après la défaite sans grand chose à retenir du côté de San Francisco, les Bucks ont réagi via l’intermédiaire de Doc Rivers. Selon Chris Haynes, le coach de Milwaukee a organisé une réunion avec ses stars que sont Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. Objectif : remettre les leaders sur le droit chemin, dans une course à la 4e place de l’Est qui ne laissera plus de place à l’erreur.

Une défaite sans aucune âme montrée sur le terrain chez des Warriors privés de Stephen Curry en back to back, giflés par des Nuggets sans Nikola Jokic et Jamal Murray la veille. Voilà la goutte qui a fait déborder le vase chez les Bucks, qui restent sur cinq revers en sept matchs et laissent des plumes dans la bataille qui les oppose à Detroit et Indianapolis. L’enjeu est la quatrième place de l’Est, synonyme d’avantage du terrain au premier tour des Playoffs.

Sources: With Bucks struggling and after dispirited loss to Warriors, Doc Rivers called a meeting with his two superstars: Giannis Antetokounmpo and Damian Lillard. Details inside #haynesbriefs pic.twitter.com/lhC0PfREoG

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 19, 2025



Le tout a forcé Doc Rivers a organiser une réunion avec Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, selon Chris Haynes. Elle a eu lieu après le match à Golden State. Le journaliste parle d’une discussion “constructive” durant laquelle les leaders de Milwaukee se sont exprimés concernant leur vision pour améliorer le niveau de jeu global du groupe et mettre derrière la mauvaise passe en cours.

Depuis plusieurs matchs, les Bucks ne fournissent plus tellement d’efforts. L’attaque est désorganisée, et une défaite telle que celle encaissée chez les Warriors est un très mauvais signal pour commencer un road trip capital. Lakers ce soir, puis Kings, Suns, Nuggets. Des équipes qui jouent toutes une place de classement à l’Ouest et ne peuvent se permettre de perdre. On parle là du road trip, puisque dès le retour dans le Wisconsin, ce seront les Knicks qui se pointeront en ville.

En gros ? Pas le droit de se vautrer. En lâcher un, oui, ok. Car Pistons et Pacers risquent de le faire aussi. Au delà ? C’est donner des cartouches gratuites à l’adversaire. Et c’est prendre le risque d’un premier tour de Playoffs bien plus compliqué que prévu. La hantise de Rivers et de tous les fans.