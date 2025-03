Bill Chisholm (nouveau proprio des Celtics) : “J’ai le sang vert, je veux de nouvelles bannières”

On l’attendait, voici donc la première déclaration du nouveau propriétaire des Celtics, Bill Chisholm. Sa volonté ? Continuer sur la lignée d’excellence actuelle, à court et à long terme.

Bill Chisholm l’assure : il vit pour les Celtics. Natif du Massachusetts, il a connu dans sa jeunesse la génération dorée de Larry Bird, Robert Parish et Kevin McHale. Le Boston Globe le décrit comme un homme au savoir encyclopédique sur la franchise. Dans des propos pour ESPN, le nouveau propriétaire des C’s l’assure : il veut prolonger dans la direction actuelle.

“L’équipe est dans une super situation actuellement, et je suis très sensible à cela. Wyc, Brad Steven et Joe Mazzulla ont fait un travail fantastique… Mon objectif est de gagner et d’accrocher de nouvelles bannières. Cela dès maintenant mais aussi dans le futur.”

Et pour les fans qui douteraient de ces belles paroles, surtout quand on sait à quel point les nouveaux propriétaires des Mavericks ont saccagé leur franchise en un temps record, Chisholm le répète : il est amoureux de l’équipe. Et gage de cet amour, il ne souhaite pas directement prendre de responsabilités fortes en termes de décisions. Wyc Grousbeck restera à la direction de la franchise jusqu’en 2028. Un bon signal, sur le papier.

“J’ai le sang vert, j’aime les Celtics. Quand l’opportunité s’est présentée, je n’ai pas pu passer à côté. Wyc a accompli de grandes choses, pourquoi voudrais-je changer ça ? J’ai eu pas mal de réunions avec Brad Stevens pour aligner nos objectifs et agrandir la fenêtre de tir de cette équipe.”

