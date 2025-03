Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, et ce matin les Hornets sont à deux doigts de tomber du podium tant convoité.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour – Nets et Raptors

Même si on aurait préféré éviter le combat de rue avec les Pacers, belle opé des Nets qui perdent dans l’Indiana et se rapprochent des nullos les plus nullos. Idem pour les Raptors, qui ont en sus réussi à offrir une super opposition aux Warriors avant de rendre les armes, une pépite de masterclass comme dirait Squeezos.

Mauvaise opération du jour – Hornets

En battant assez facilement des Knicks crevés grâce à un gros duo LaMelo Ball (25 points et 8 passes) / Mark Williams (19 points, 14 rebonds et 3 contres), les Hornets voient surtout revenir “grâce” à cette défaite les Pels dans leur rétro dans la lutte pour la troisième place du Tankathon. Apparemment Charlotte n’est pas intéressée par Cooper Flagg, en interview postgame Charles Lee aurait même déclaré “Cooper Flagg ? Non merci, Tidjane Salaün me suffit bien”.

Le programme de la nuit prochaine

0h : Wizards – Magic

1h : Heat – Rockets

1h : Wolves – Pelicans

1h : Thunder – Hornets

1h : Spurs – Sixers

1h30 : Mavericks – Pistons

2h30 : Jazz – Celtics

3h00 : Suns – Cavaliers

3h00 : Blazers – Nuggets

3h30 : Clippers – Grizzlies

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

