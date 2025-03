La saison régulière prendra fin le 13 avril et d’ici-là, chaque matin, on va donc surveiller de très près cette fameuse course aux Playoffs. Les Playoffs, là où toutes les carrières se font où se défont, mais avant de se taper en postseason… encore faut-il avoir le droit d’y participer. Qui sera dans les 6 ? Qui aura le délicat honneur de jouer un play-in tournament ? Par ici pour les bonnes et les mauvaises opérations de la nuit, avec ce matin des Warriors qui lorgnent toujours sur les hauteurs de l’Ouest.

Les résultats de la nuit

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

Bonne opération du jour : Bulls, Pacers, Bucks et Warriors

Les Bulls sont en forme et se préparent tranquillement à jouer le Heat au premier tour du play-in. S’ils continuent sur leur belle lancée, ce sera même à domicile. Les Pacers et les Bucks ont chacun gagné et continuent leur baston pour la quatrième place à l’Est, alors qu’à l’Ouest les Warriors s’en sont remis à un duo Draymond Green / Jimmy Butler des grands soirs pour se défaire des Raptors. Victoire difficile mais victoire utile, car GS garde de ce fait un oeil sur les places 3, 4 et 5, tout en laissant les septièmes (Clippers) à distance respectable. Attention tout de même, Steph Curry n’a pas fini le match, on surveille.

Mauvaise opération du jour : Lakers

Opération calculée semble-t-il, puisque les Lakers recevaient les Bucks avec une équipe bis (pas de LeBron, Luka, Reaves, Hachimura, Finney-Smith ni Vanderbilt), mais au final les faits sont là : les Lakers chutent du podium de l’Ouest au moins pour 48h. Ils s’en remettront. Petit sourire tout de même, le record en carrière de Bronny James avec 17 points, le malheur des uns fait le bonheur des autres !

Le programme NBA de ce soir

0h : Wizards – Magic

1h : Heat – Rockets

1h : Wolves – Pelicans

1h : Thunder – Hornets

1h : Spurs – Sixers

1h30 : Mavericks – Pistons

2h30 : Jazz – Celtics

3h00 : Suns – Cavaliers

3h00 : Blazers – Nuggets

3h30 : Clippers – Grizzlies

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Conférence Est

Cavs – Hawks, Magic, Bulls ou Heat

Celtics – Hawks ou Magic

Knicks – Pistons

Pacers – Bucks

Play-in tournament :

Hawks – Magic

Bulls – Heat

Conférence Ouest

Thunder – Clippers, Wolves, Kings ou Suns

Rockets – Clippers ou Wolves

Nuggets – Warriors

Lakers – Grizzlies

Play-in tournament :