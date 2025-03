Cinq matchs cette nuit, et des Lakers qui ont sorti leur joker sieste face aux Bucks. Pour le reste ? Tout est écrit juste en dessous.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

LaMelo Ball et Mark Williams ont fait le taf face à des Knicks déjà crevés alors qu’on n’est qu’au mois de mars. Charlotte se fout une épine dans le pied dans la course à la Draft, New York perd contre des lourdos, Miles Bridges est heureux, bref personne n’est content.

Le thriller de la nuit était à Indianapolis ! Petite baston, match serré et contre super clutch de Myles Turner, victoire des Pacers face au Nets et la bise à ceux qui avaient opté pour Pascal Siakam en TTFL.

Les Warriors en ont chié pour taper les Raptors. Draymond Green était en mode old-school (21/7/5/4 et… 14 3-points tentés ?!?), Jimmy Butler a claqué son petit triple-double de fonctionnaire (16/11/12) et Quinten Post a pilonné en sortie de banc (6/9 du parking)

Mal retombé en deuxième mi-temps, Stephen Curry s’est abîmé le bas du dos et n’a plus rejoué ensuite.

Les Bulls sont allés gagner le LaVinico à Sacramento, grâce notamment à 35 pions de Coby White, dont 31 en deuxième mi-temps !

Les Lakers jouaient les Bucks sans LeBron James (vieux), sans Luka Doncic (gros), sans Rui Hachimura, sans Dorian Finney-Smith (protocole changement de prénom), sans Jarred Vanderbilt (puni) et sans Austin Reaves (bac blanc). Milwaukee a évidemment battu Los Angeles grâce à un bon trio Giannis – Kuzma – Trent Jr., et dans ce match c’est… Bronny James qui s’est montré devant papa avec 17 points et un record en carrière explosé.

La nuit des Français

7 rebonds et 5 passes pour Moussa Diabaté, Killian Hayes qui a gambadé quelques minutes en G League, et c’est tout pour aujourd’hui.

Le highlight de la nuit

