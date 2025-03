NBA – Programme du soir : Giannis Antetokounmpo affronte les Lakers (sans Luka Doncic)

Allez, c’est l’heure de regarder un peu ce qu’il va se passer en NBA ce soir ! Cinq rencontres mais plusieurs belles affiches, dont un Lakers – Bucks pour terminer la nuit… malgré l’absence de Luka Doncic.

Le programme NBA de ce soir

0h : Hornets – Knicks

0h : Pacers – Nets

3h : Warriors – Raptors

3h : Kings – Bulls

3h30 : Lakers – Bucks

Le match à ne pas rater : Lakers – Bucks (3h30)

Des Lakers qui devront faire sans Luka Doncic ni LeBron James (entorse pour le premier, toujours l’aine pour le second). On connaît toutefois la force de frappe de Los Angeles sans ses stars, puisque le groupe a failli renverser les Nuggets au terme d’un match superbe de collectif et d’envie il y a quelques jours. Pour les Bucks, la défense de la ligne extérieure est assurément un des points de vigilance majeur, puisque le duo Austin Reaves – Dalton Knecht avait mis le feu à Denver avec plus de 30 points par tête.

D’ailleurs, en parlant de Milwaukee, la défaite est loin d’être autorisée : il faut absolument prendre tout ce qu’il est possible de prendre dans une course à l’avantage du terrain à l’Est qui fera quoi qu’il arrive un seul heureux. Pistons et Pacers gagnent des matchs, il faut répondre. Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo sont probables, et ils joueront très certainement pour mettre toutes les chances de leur côté dans la conquête de la quatrième place.

Les Français en lice

Tidjane Salaün et Pacôme Dadiet auront peut-être des minutes l’un contre l’autre, faut espérer.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici