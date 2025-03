Avec la vente toute fraîche des Celtics et le boom économique qu’est en train de vivre la ligue ces dernières années, le projet d’expansion de la NBA semble se rapprocher de plus en plus. Alors est ce que le processus va s’accélérer ? C’est pour quand et où ? On fait le point.

3,5 milliards de dollars pour les Suns et les Mavericks, 6 milliards pour les Celtics maintenant, une revalorisation des droits TV à 76 milliards, en ce moment, c’est jackpot sur jackpot pour la Grande Ligue. De quoi bien rassurer tous les investisseurs, et par conséquent, renforcer les ambitions des différents projets de la ligue dont… L’expansion.

On le sait depuis quelques années maintenant, le gros projet qui se trame en coulisses dans les bureaux d’Adam Silver, c’est de faire de la NBA une compétition à 32 équipes, 21 ans après la dernière opération du genre qui avait vu les Charlotte Bobcats débarquer au sein de la ligue (plus longue période sans ajout d’équipe).

Désormais, tout semble au vert pour cette expansion, mais est ce que les récents records économiques de la ligue vont forcément accélérer son arrivée ? Pas si sûr. En premier lieu, parce que le processus est déjà censé commencer cette année d’après le New York Post, mais aussi parce que, comme évoqué juste au-dessus, ces ventes servent surtout d’indicateur et à booster d’intérêt envers les franchises (la vente des Celtics qui dépasse n’importe quelle vente d’équipes NFL, ça c’est de l’indicateur qui indique).

BREAKING: Bill Chisholm, managing partner at Symphony Technology Group, has agreed to purchase the Boston Celtics from the Grousbeck family for a valuation for $6.1 billion, sources tell ESPN. This now is the largest sale for a sports franchise in North America. pic.twitter.com/iPphqSQswe

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 20, 2025



Pas de raison de se précipiter pour la NBA, qui se montre d’ailleurs assez discrète sur le projet. Histoire de faire un petit point, deux villes sont toujours en tête des discussions. La première, c’est Las Vegas : nouveau gros marché encore jamais exploré, LeBron James qui souhaite s’investir dans cette potentielle nouvelle franchise, tout s’imbrique parfaitement pour qu’une équipe s’installe dans la capitale du divertissement. Il va juste falloir faire vite avant que Pat Dumont ne ruine complètement les Mavs pour aller s’y installer.

Et la deuxième favorite (bien que d’autres villes soient en lice comme Kansas City, New Jersey ou Vancouver), c’est Seattle pour une renaissance des Super Sonics. Là normalement il y en a certains qui ont une petite larme de nostalgie au coin de la joue. Le retour d’une franchise historique à l’opposé de la nouveauté que représente Vegas, pour former une paire de nouvelles franchises plus complémentaire que Westbrook et les Lakers. Ce sera aussi l’occasion de décrocher toutes les bannières d’OKC qui ne leur appartiennent pas (désolé, c’est notre take foireuse mais qu’on assume).

Bien que rien ne soit encore gravé dans le marbre, entre ces deux équipes supplémentaires et une potentielle “NBA Europe”, Adam Silver a de la suite dans les idées. Et même si la vente des C’s n’accélère pas les démarches, elle ne fait que confirmer la pérennité de la Grande Ligue.

Source texte: The Ringer, New York Post, Last Word On Sports