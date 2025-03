Bronny James : les critiques comme “source de motivation pour progresser”

Bronny James a progressé toute cette saison. En G League surtout, mais depuis peu en NBA également. Un beau début de revanche pour un joueur qui, du fait de son statu familial, a été énormément critiqué lors de ses débuts !

Contre les Milwaukee Bucks, Bronny James a sorti le meilleur match de sa carrière en NBA avec 17 points à 7/10 au tir et 5 passes décisives. Une performance de bon niveau qui est la meilleure réponse aux nombreuses critiques dont il a été l’objet en début de saison.

Joe Vardon de The Athletic, a rencontré le jeune joueur des Los Angeles Lakers et lui a demandé comment il avait vécu cette période difficile :

“J’essaie toujours de laisser rentrer ces choses par une oreille et ressortir par l’autre, de baisser la tête, de venir travailler et d’être positif chaque jour. Mais parfois, cela m’alimente un peu, me donne une source de motivation. Je vois tout ce que les gens disent et ils pensent que je suis un robot, que je n’ai pas de sentiments ou d’émotions. Mais je m’en sers comme d’un carburant pour sortir, me réveiller tous les jours, aller à la salle de sport tôt, travailler plus, regarder plus de vidéos, m’améliorer tous les jours.”

Et ce travail semble payer. Avant sa belle prestation contre les daims, le meneur de jeu avait déjà montré en G League, à plusieurs reprises qu’il avait le niveau d’un joueur de NBA. Ses efforts lui donnent de la confiance, et sur le terrain, cette dernière s’occupe du reste !

“Je pense vraiment que je me suis amélioré, non seulement en tant que joueur, mais aussi en ayant un état d’esprit différent pour jouer mon jeu et jouer le jeu que je sais jouer. Je me sens vraiment bien à ce sujet, je vois les progrès réalisés.” “Je pense que c’est une question de confiance. Je pense qu’au lycée, je me retenais un peu, juste à cause de mon jeune âge, de mon inexpérience, de ce genre de choses.Puis l’université est arrivée, et avec l’accident qui est arrivé, je ne suis pas vraiment revenu avec une bonne dose de confiance en moi. On ne m’a pas vraiment donné de liberté à l’université, même si je ne produisais pas comme je le voulais. Mais le fait de revenir et de retrouver des automatismes après cette frayeur a été bénéfique pour ma confiance.”

Il fait ici référence à son arrêt cardiaque à l’été 2023. Une expérience que seul Keyontae Johnson a également connu parmi les joueurs NBA actuels, et qui a forcément impacté ses performances des dernières années.

Mais il n’est pas le seul à parler de ses progrès. Après le match contre les Bucks, J.J Redick s’est exprimé en conférence de presse dans des propos relevés par ESPN et a parlé de la fierté qu’il ressentait pour son joueur !

“Je ne suis pas surpris par ce qui s’est passé ce soir. Je pense que sa confiance est en train de grandir. … Je pense que la prochaine étape est de devenir un athlète d’élite. Parce que quand il le fera, avec ses outils physiques, son élan et son jeu, et nous pensons qu’il sera un tireur au-dessus de la moyenne ou très bon en NBA, il aura une chance d’avoir un impact réel.” “J’ai été impressionné par la personne qu’il est. Et le fait d’être confronté à … franchement, des conneries à cause de son père, de garder la tête froide et haute en dit long sur lui, sur cette famille. La façon dont LeBron et Savannah l’ont élevé m’a paru évidente dès que j’ai commencé à passer du temps avec lui sur le terrain cet été. Il allait certainement devenir un joueur de la NBA, et je crois toujours qu’il le sera.”

Les Los Angeles Lakers visent toujours la deuxième place de la Conférence Ouest et il y a encore beaucoup d’enjeux dans cette fin de saison régulière. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le temps de jeu de Bronny James, mais il va pouvoir apprendre avec un groupe qui va disputer les Playoffs, gagner en expérience. Le but sera de revenir en pleine forme en Summer League afin de prouver qu’il mérite du temps de jeu régulier la saison prochaine.

