Bronny James a impressionné cette nuit en NBA. Le meneur de jeu des Los Angeles Lakers a profité d’une mauvaise performance collective des siens pour se mettre en valeur et planter 17 points face aux Milwaukee Bucks !

Il a souvent été répété cette saison que Bronny James devait être jugé comme un 55e choix de Draft et cette saison, en NBA, il n’y a pas 55 rookies qui ont été capables d’inscrire 17 points en NBA, très loin de là. L’ancien de USC a été bien trop critiqué pour sa première saison, il a réussi à fermer quelques bouches ce jeudi.

Sans Luka Doncic ou le père de la “star” du soir, les Los Angeles Lakers ont été très rapidement distancés par les Milwaukee Bucks, ce qui a donné des opportunités de temps de jeu au fond du banc des Angelinos. Bronny James a passé 30 minutes sur les parquets, lui qui n’avait jamais dépassé les 15 dans la Grande Ligue, et en a profité. Le meneur de jeu a compilé 17 points, 5 passes décisives, 3 rebonds et 1 contre à 7/10 au tir, 2/4 de loin et 1/1 aux lancers.

CAREER-HIGH 👑 pic.twitter.com/r0m1PjtdlJ

— Bronny (@BronnyJamesJr) March 21, 2025

Son record en carrière, jusque-là, était de 9 points contre le Utah Jazz mi-février. Une marque largement dans le rétroviseur.

Bronny James s’est montré capable d’agresser le cercle, de tirer de loin, et a même rappelé un des meilleurs coéquipiers de la carrière de son père, Kevin Love, en réussissant une passe de quarterback pour Markieff Morris.

Il a été très clairement le meilleur joueur de son équipe cette nuit. Les mauvaises langues diront que ça explique la défaite, les autres se satisferont d’une belle performance d’un jeune homme qui n’a pas eu le plus simple des parcours ces deux dernières années !