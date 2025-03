Ça y est, la March Madness est lancée et la première soirée a apporté son lot d’émotions et de surprises. Parmi elles, la qualification de McNeese face à Clemson ou encore celle de Drake contre Missouri. Résultats, perfs, moments forts, highlights, les Français… par ici le récap complet !

Les scores

West Region

Houston (#1) – SIU Edwardsville (#16) : 78-40

– SIU Edwardsville (#16) : 78-40 Kansas (#7) – Arkansas (#10) : 72-79

: 72-79 Missouri (#6) – Drake (#11) : 57-67

: 57-67 St. John’s (#2) – Omaha (#15) : 83-53

– Omaha (#15) : 83-53 Texas Tech (#3) – UNC Wilmington (#14) : 82-72

Midwest Region

Purdue (#4) – High Point (#13) : 75-63

– High Point (#13) : 75-63 Clemson (#5) – McNeese (#12) : 67-69

: 67-69 Gonzaga (#8) – Georgia (#9) : 89-68

– Georgia (#9) : 89-68 Tennessee (#2) – Wofford (#15) : 77-62

– Wofford (#15) : 77-62 UCLA (#7) – Utah State (#10) : 72-47

East Region

Wisconsin (#3) – Montana (#14) : 85-66

– Montana (#14) : 85-66 BYU (#6) – VCU (#11) : 80-71

South Region

Louisville (#8) – Creighton (#9) : 75-89

: 75-89 Auburn (#1) – Alabama State (#16) : 83-63

– Alabama State (#16) : 83-63 Texas A&M (#4) – Yale (#13) : 80-71

– Yale (#13) : 80-71 Michigan (#5) – UC San Diego (#12) : 68-65

La surprise : McNeese fait chuter Clemson !

McNeese n’avait jamais gagné un match de March Madness dans son histoire… jusqu’à hier soir.

Opposés à Clemson (#5), les joueurs de cette petite université basée à Lake Charles en Louisiane ont créé une énorme surprise. La défense de zone de McNeese a complètement étouffé les Tigers en première mi-temps : 13 points seulement, 5/24 au tir, 1/15 à 3-points, 1 passe décisive pour 10 pertes de balle côté Clemson à la pause, un vrai désastre.

Les Cowboys ont certes été dominés en deuxième mi-temps (54-38) mais ont tenu le coup pour arracher leur qualification au deuxième tour sur le score de 69-67.

Elle est là la première grande surprise de la March Madness 2025 !

La petite université de McNeese State, basée à Lake Charles en Louisiane, bat Clemson 69-67 ! https://t.co/CZeIzQAWpc

La perf’ : Jamiya Neal écœure Louisville

29 points, 12 rebonds, 6 passes à 11/16 au tir.

Si le pivot Ryan Kalkbrenner est la star de Creighton, c’est bien Jamiya Neal qui a enfilé le costume de héros hier face à Louisville. L’arrière senior des Bluejays a sorti le meilleur match de sa carrière universitaire, et l’une des meilleures performances de l’histoire de Creighton à la March Madness.

En terrain hostile, Neal a enchaîné les buckets en mode Kevin Durant pour calmer les nombreux fans de Louisville présents hier à Lexington (seulement 1h30 de route entre les deux villes). C’est notamment lui qui a mis le couvercle en fin de match quand les Cardinals tentaient un come-back inespéré.

Jamiya Neal was a PROBLEM today 😤

29 PTS | 11-16 FG | 12 REB #MarchMadness pic.twitter.com/c372pjml3V

Le moment fort : Drake remporte sa battle

Non, on ne parle pas de son beef avec Kendrick Lamar mais du match opposant Drake à Missouri.

Dans l’autre grande surprise de la nuit, les Bulldogs (#11) l’ont emporté face aux Tigers (#6) sous l’impulsion notamment de leur sniper Bennett Stirtz : 21 points à 8/11 au tir dont 3/3 à 3-points.

Drake a ponctué sa victoire avec un magnifique alley-oop, histoire de boucler la boucle !

STIRTZ TO MANYAWU ✈️@DrakeBulldogsMB are beginning to feel it 🔥#MarchMadness pic.twitter.com/FrvnPg2XpJ

Les Français à la March Madness

Kezza Giffa (High Point) : 8 points, 3 rebonds, 3 passes en 27 minutes

Très loin d’être favorite face à Purdue, l’université du meneur français Kezza Giffa s’est bien battue tout au long de la rencontre, et a même fait transpirer les Boilermakers en deuxième mi-temps. Mais High Point a finalement lâché prise, tandis que Giffa n’a jamais vraiment réussi à trouver son rythme offensif. La belle saison des Panthers (première March Madness de leur histoire, 14 victoires de suite avant la défaite d’hier) se termine avec les honneurs.

Ce soir, l’autre Français en lice – Dramane Camara – va s’attaquer au géant Florida avec ses coéquipiers de Norfolk State.

Quelques highlights

This block 🤯#MarchMadness @UCSDmbb pic.twitter.com/3F16EUknqN

Don’t forget to check the rearview with Obaseki around 😤🚫#MarchMadness @aggiembk https://t.co/oORZhdHXYW pic.twitter.com/GDwQnQvnfF

AJ STORR WITH THE HUGE REJECTION 😳#MarchMadness @KUHoops pic.twitter.com/Yr0SMdZaqq

Reverse jam from Sincere Parker 😤#MarchMadness @McNeeseMBB pic.twitter.com/JhG7RE8U4t

The DEEP Malik Moore three is answered by John Tonje’s 4-PT play opportunity 🔥#MarchMadness pic.twitter.com/30tvUzjNUU

The angles are NASTY 😮‍💨#MarchMadness @BoilerBall https://t.co/njAJ1crbeJ pic.twitter.com/nFpRngNnck

Le point bracket

What a day 😅

Who’s still perfect??#MarchMadness pic.twitter.com/uuYsTAKd4u

La suite de la March Madness

Le programme de ce vendredi :

17h15 : Mississippi State (#8) – Baylor (#9)

17h40 : Alabama (#2) – Robert Morris (#15)

18h30 : Iowa State (#3) – Lipscomb (#14)

19h : Memphis (#5) – Colorado State (#12)

19h50 : Duke (#1) – Mount St. Mary’s (#16)

20h15 : Saint Mary’s (#7) – Vanderbilt (#10)

21h05 : Ole Miss (#6) – North Carolina (#11)

21h35 : Maryland (#4) – Grand Canyon (#13)

23h50 : Florida (#1) – Norfolk State (#16)

0h10 : Kentucky (#3) – Troy (#14)

0h25 : Marquette (#7) – New Mexico (#10)

0h35 : Arizona (#4) – Akron (#13)

2h25 : UConn (#8) – Oklahoma (#9)

2h45 : Illinois (#6) – Xavier (#11)

3h : Michigan State (#2) – Bryant (#15)

3h10 : Oregon (#5) – Liberty (#12)

Les affiches connues du deuxième tour :

Purdue (#4) – McNeese (#12)

St. John’s (#2) – Arkansas (#10)

Texas A&M (#4) – Michigan (#5)

Texas Tech (#3) – Drake (#11)

Auburn (#1) – Creighton (#9)

Wisconsin (#3) – BYU (#6)

Houston (#1) – Gonzaga (#8)

Tennessee (#2) – UCLA (#7)

ALL THE AURA pic.twitter.com/MnqtI3hjNR

