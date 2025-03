Highlights : les 35 points de Coby White face aux Kings

Coby White est dans une forme étincelante et dans son sillage, les Chicago Bulls peuvent croire, plus que jamais, à une place dans le Top 8 de la Conférence Est. Contre les Sacramento Kings, l’arrière a inscrit 35 points à 10/18 au tir !

Déjà élu joueur de la semaine dernière dans la Conférence Est, Coby White continue de briller pour les Chicago Bulls. Depuis le départ de Zach LaVine, Josh Giddey et lui sont les patrons de l’effectif et il l’a encore prouvé face aux Sacramento Kings de… Zach LaVine.

Le guard à l’afro a compilé 35 points, 5 passes décisives et 1 rebond à 10/18 au tir, 2/5 de loin et un magnifique 13/14 aux lancers. Les Taureaux de l’Illinois n’ont plus que deux matchs de retard sur le Orlando Magic, huitième.