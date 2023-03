Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Thunder : de bien belles opérations aujourd’hui mais on a envie de mettre en avant ces petits foufous du Thunder. Pourquoi ? Car OKC a magnifiquement challengé les Suns hier soir, car Shai Gilgeous-Alexander a répondu à Devin Booker de la plus belle des manières et car, avec cette victoire, le Thunder confirme non seulement sa place parmi les qualifiables pour le play-in mais peut clairement entrevoir une place dans le Top 6 de l’Ouest en cas de grosse fin de saison. On croit rêver, mais ce serait très mérité. Et très stylé.

Mauvaise opération du jour – Nets : on parlait des Blazers au moment d’aborder… la course à la Draft, car oui Portland est à deux doigts de craquer. Dans l’optique des Playoffs ? La mauvaise opération de la nuit est pour Brooklyn qui voit le Heat fondre sur sa sixième place. Y’a comme une odeur de play-in tournament chez les Nets, pas forcément un drame mais autant tenter le tout pour le tout et essayer de conserver cette place dans le Top 6, on s’évitera une semaine sous haute tension en avril.

Les affiches de la nuit prochaine