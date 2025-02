Ingram, George : les Hawks en quête d’une star sur les ailes

La trade deadline approche à grands pas et plusieurs franchises s’activent pour trouver la pièce manquante capable de renforcer leur effectif. C’est le cas des Hawks à la recherche d’une star sur les ailes avec en-tête de file Brandon Ingram et Paul George.

La blessure de Jalen Johnson – out jusqu’à la fin de la saison – est venue sérieusement mettre du plomb dans l’aile des Hawks, mais pas de quoi enterrer des Faucons prêts à se renforcer pour reprendre leur envol.

Dans les derniers papiers d’Atlanta, on retrouve Paul George comme l’évoque Keith Pompey du Philadelphia Inquirer. Si les 76ers n’ont pas prévu de transférer leur ailier, depuis le trade de Luka Doncic, on a bien compris que rien n’était impossible en NBA et aujourd’hui plus que jamais.

The Atlanta Hawks and Golden State Warriors are showing interest in Paul George, per @PompeyOnSixers pic.twitter.com/MwJoyFcLFH

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 4, 2025

Si le gouffre financier représenté par Paul George est trop important, rappelons qu’il touche 49 patates cette saison et que son contrat est progressif, Atlanta dispose d’un plan B qui était, à la base, le plan A : Brandon Ingram.

.@WindhorstESPN gives the latest update on trade talks surrounding De’Aaron Fox, Jimmy Butler, Zach LaVine and Brandon Ingram 🍿 pic.twitter.com/D7dGD1qtC7

— Get Up (@GetUpESPN) January 31, 2025

On le sait, BI est l’un des principaux dossiers de cette trade deadline 2025 et les Faucons pourraient se positionner dessus. L’ailier des Pelicans est en fin de contrat cette saison et espère une prolongation à hauteur de 50 millions, la saison. Une somme qui peut sembler importante, mais qui serait toujours inférieure au contrat pharamineux de Paul George, ce qui ferait grandement les affaires des Hawks.

Quoiqu’il en soit, dans l’immense pagaille provoquée par cette trade deadline 2025, Atlanta espère bien faire un petit coup sympa histoire de se remettre sur le droit chemin.

À l’heure où ces lignes sont écrites, la bande de Trae Young est 9ème de l’Est et n’a remporté que deux de ses dix derniers matchs. Un renfort du niveau de Brandon Ingram ou Paul George serait plus que bienvenu même si ce dernier ne fait pas sa meilleure saison en carrière, pour ne pas dire qu’il s’agit de l’une de ses pires campagnes.

Source texte : Philadelphia Inquirer, ESPN